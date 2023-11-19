الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يخرج بفوائد فنية رغم الخسارة "الظالمة" من السعودية

مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي رزق بني هاني يتقدم نحو مرمى المنتخب السعودي - (من المصدر)
مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي رزق بني هاني يتقدم نحو مرمى المنتخب السعودي - (من المصدر)
عمان- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، عروضه الإيجابية قبل خوضه نهائيات كأس آسيا التي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، والتي يسعى من خلالها إلى الظفر بإحدى بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والمنافسة على لقب البطولة.اضافة اعلان
وعلى الرغم من الخسارة أول من أمس أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، في مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على أرض الأخير، إلا أن الأداء كان جيدا في أغلب فترات المباراة، أمام منافس قوي، حقق لقب البطولة القارية في العام الماضي، واحتل وصافة ترتيب النسخة قبل الماضية، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد.
وخرج المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع بالعديد من الفوائد الفنية خلال مواجهة السعودية من خلال اعتماد أساليب لعب مختلفة في اللقاء، وتطبيقها بحسب ظروف المباراة، فيما منح الفرصة لعدد جيد من اللاعبين في ظل غياب 3 أساسيين عنه، وهم أحمد الجعيدي، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
ودفع أبو زمع في بداية اللقاء بالحارس أنطون عوض، والذي يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الأولمبي بصفة أساسية، حيث منح الفرصة في التجمع الماضي للحارس البديل مراد الفالوجي، ما يؤكد أن المدرب يريد منح الثقة لجميع حراس المرمى حال حاجته لحارس بديل عن الجعيدي، الذي سيكون أساسيا في النهائيات بنسبة كبيرة.
وواصل المدرب الاعتماد على رباعي الدفاع فيصل أبو شنب، ليث أبو رحال، عرفات الحاج وهايل الذيابات، وفي الوسط  حضر الثتائي محمد كحلان ومحمد أبو النادي، فيما تواجد الثلاثي عارف الحاج، سيف درويش ورزق بني هاني خلف المهاجم الوحيد بكر كلبونة، والذي وقع على أول أهدافه مع المنتخب الأولمبي.
وشارك على فترات خلال المباراة كل من: وسيم ريالات، علي العزايزة، عامر جاموس، عمر صلاح ومالك علان، فيما كانت تنتظر الجماهير مشاركة اللاعب يوسف قشي المحترف في ألمانيا، والذي يحضر للمرة الأولى للمنتخبات الوطنية، إذ من المتوقع أن يتم تجربته في المباراة المقبلة.
وتعرض "الأولمبي" لظلم تحكيمي خلال المباراة  بهدفين غير شرعيين، حيث جاء الهدف الأول من تسلل واضح من صانع الهدف الأول للمنتخب السعودي، فيما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وهمية، بعد أن تعثر المهاجم السعودي ووحده، إلى جانب وقوعه قبل منطقة الجزاء، إضافة إلى أخطاء أخرى من الحكم ساهمت بشكل أو بآخر في إلحاق الهزيمة الثانية بالمنتخب تحت قيادة أبو زمع في 20 مباراة ودية ورسمية.
ويلاقي المنتخب الوطني نظيره القطري غدا، عند الساعة السابعة مساء، في ختام معسكره بالسعودية، حيث تعد مواجهة "العنابي" محطة مهمة لرجال المدرب أبو زمع، نظرا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها المنافس، والتي تنعكس على المنتخب في معالجة بعض الأخطاء، والاحتكاك مع أقوى منتخبات القارة لتطوير الأداء قبل الاستحقاق الآسيوي.
وكان المنتخب القطري، خسر مباراته الأولى في الدورة الودية أمام نظيره الأسترالي بهدفين لهدف، ما يجعله يفكر بتسجيل فوز معنوي على المنتخب الوطني، قبل عودة المنتخبان إلى ديارهما فور نهاية الموقعة.
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