"الأولمبي" يخسر أمام قطر في ختام معسكره التدريبي بالسعودية

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خسر المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم أمام نظيره القطري بنتيجة بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام.وتأتي هذه المباراة في اطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في السعودية، والذي يأتي في اطار التحضيرات لمشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات أسيا التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.واستثمر المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، مباراة يوم أمس أمام قطر، لاختبار أكبر عدد من اللاعبين، وهو ما فعله في المباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودي التي أقيمت السبت الماضي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1.وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، وسيم الريالات، يوسف حسان.ويأمل اتحاد الكرة أن يكون المنتخب الأولمبي، قد استفاد من مشاركته في بطولة السعودية، من خلال رفع اداء اللاعبين وانسجامهم، إلى جانب الفائدة الفنية والبدنية من خوض مباريات قوية أمام منتخبات معروفة في المنطقة.وسبق للمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، وأن أكد في أكثر من مناسبة، على سعيه لتشكيل منتخب منافس قادر على تقديم الاداء الجيد والنتيجة المطلوبة في النهائيات الآسيوية، إلى جانب رفد المنتخب الوطني الأول بعدد لا بأس به من لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيكونون قادرين على اثراء منتخب النشامى لسنوات قادمة.إلى ذلك تسحب عند الثانية عشرة من ظهر الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2024، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان (إبريل) ولغاية 4 أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.ويترقب المنتخب الوطني الأولمبي نتائج القرعة، لمعرفة خصومه في النهائيات، وبالتالي برمجة مرحلة تحضير جيدة، تتناسب مع المنتخبات الوطني سنواجهها في البطولة القوية.