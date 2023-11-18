"الأولمبي" يخسر اختبار السعودية وسط أخطاء تحكيمية

مهند جويلس

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عمان - دفع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة، ثمن الأخطاء التحكيمية أمام مستضيفه المنتخب السعودي ليخسر 1-2 في المباراة التي جرت أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الدمام، ضمن الدورة الدولية الودية.ويستعد المنتخب الأولمبي من خلال معسكره الحالي في السعودية، لخوض نهائيات كأس آسيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، حيث يواصل تحضيراته من خلال معسكرات داخلية وخارجية في فترات التوقف الدولية.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله أبو زمع بتشكيلة مكونة من أنطوان عوض، هايل الذيابات، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، محمد كحلان، محمد أبو النادي، سيف درويش، عارف الحاج، رزق بني هاني وبكر كلبونة.وجاءت خيارات المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري، مكونة من محمد العبسي، أحمد الجليدان، محمد اليامي، نواف المطيري، حسين الصبياني، محمد محزري، أحمد باحسين، عبد الملك العييري، صالح أبو الشامات، سعد الناصر ومشاري النمر.وتقدم المنتخب السعودي بعد مرور 17 دقيقة على انطلاقة اللقاء، حيث منح صالح أبو الشامات كرة لزميله مشاري النمر على حافة المرمى، ودكها الأخير في الشباك، وسط شكوك حول وجود حالة تسلل على أبو الشامات صانع الهدف.وكثف المنتخب الوطني طلعاته الهجومية على مرمى المنافس بحثا عن تعديل النتيجة، وهو ما تحقق له قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عبر المهاجم بكر كلبونة، الذي استثمر عرضية زميله عارف الحاج بصورة مثالية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح أصحاب الأرض عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء، ترجمها البديل مصعب الجوير هدفا ثانيا لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني بهدفين لهدف.ويخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية في المعسكر السعودي بعد غد الثلاثاء على الملعب ذاته عند الساعة السابعة مساء، قبل أن يعود في اليوم التالي لأرض الوطن، ويلتحق اللاعبين بفرقهم استعدادا لاستئناف المنافسات المحلية.