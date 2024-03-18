"الأولمبي" يدرس أوراق نظيره السعودي تحضيرا لمواجهة غد

يحيى قطيشات

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عمان – بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته في مدينة الإحساء السعودية، تحضيرا لمواجهة نظيره المنتخب السعودي عند الحادية عشرة من مساء يوم غد، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي.ويبحث المدير الفني عبدالله أبو زمع من خلال الجرعات التدريبية اليومية، الى إيجاد التوليفة المناسبة والقادرة على تحقيق الفوز في المباراة الصعبة أمام المنتخب السعودي "المستضيف"، والذي يعد من أفضل المنتخبات العربية، واشتملت التدريبات على الجانبين الفني والبدني واختيار طريقة اللعب المناسبة أمام منتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره. وتبدو الأوراق الفنية للمنتخب السعودي، واضحة أمام أبو زمع وجهازه المعاون، خصوصا أن المنتخبين تواجها قبل أشهر خلال منافسات الدورة الدولية الودية التي استضافتها مدينة الخبر، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف.ويتطلع أبو زمع، إلى تحقيق الاستفادة الفنية من مباريات البطولة كمحطة مهمة في رحلة الإعداد والتحضير للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، حيث وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيفة، وأستراليا وإندونيسيا، حيث تعد بطولة غرب آسيا فرصة جيدة للوقوف على المستويين الفني والبدني للاعبين وتصويب الأخطاء التي قد تظهر على أداء المنتخب، إضافة إلى الجانب التنافس، والبحث عن اللقب في ظل وجود اسم الأردن بطلا لنسخة العام 2021.ويعاني المنتخب من غياب 3 لاعبين بسبب الإصابة وهم: هايل ذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة، إضافة إلى عدم الجاهزية الفنية لمهاجم الفيصلي رزق بني هاني والذي يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه بشكل كامل، كما أن عدم مشاركة اللاعبين مع فرقهم خلال منافسات دوري المحترفين وقتا كافيا، يشكل قلقا عند أبو زمع الذي يرنو من تحقيق الانسجام بين اللاعبين رغم قصر فترة التحضير.وحسب نظام البطولة، يلعب كل منتخب ثلاث مباريات، حيث ينتقل الفائز من المواجهة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، فيما يلعب الفريق الخاسر مواجهات أخرى لتحديد باقي المراكز.ويغيب عن المنتخب حارسه الأول أحمد الجعيدي، الذي سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم مع باكستان، على أن ينضم للمنتخب خلال أحداث البطولة، والقائمة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم مستوى مميزا في غرب آسيا، ونسعى إلى زيادة مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل النهائيات نظرا لعدم التجمع منذ فترة طويلة، وحرص أبو زمع على استدعاء الحارس مراد الفالوجي لتعويض غياب الجعيدي.