الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يدرس أوراق نظيره السعودي والشهري يشيد

جانب تدريبات المنتخب الأولمبي في السعودية- ( من المصدر)
جانب تدريبات المنتخب الأولمبي في السعودية- ( من المصدر)
عمان – يواصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليومية في مدينة الخبر السعودية، استعدادا للتجمع الدولي، الذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بمشاركة 4 منتخبات هي: الأردن، السعودية، قطر، وأستراليا.اضافة اعلان
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة عبدالله أبو زمع، وجهازه المعاون الذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، إلى الاستفادة الحقيقة من اللقاء أمام المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، حيث يعد الفريق الشقيق من أفضل المنتخب الآسيوية حاليا، ويضم لاعبين مميزين.
وتشتمل الجرعات التدريبية على الناحيتين الفنية والبدنية، بمشاركة اللاعبين كافة، الذين اختارهم أبو زمع، وسط معنويات عالية وإصرار على مواصلة العروض المميزة.
ويبحث أبو زمع في المباراتين الوديتين والمعسكرات المقبلة، للوصول للجاهزية المثالية أملا بالمنافسة على لقب البطولة القارية، أو خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يملك أبو زمع مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب، والذين أثبتوا حضورهم خلال منافسات الموسم الحالي، وكانوا من أبرز نجوم فريقهم في مباريات دوري المحترفين، ورغم غياب نجمي المنتخب أمين الشناينة ومهند أبو طه وحارس المرمى أحمد الجعيدي، نظرا لارتباطهم مع المنتخب الأول المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا يمثلون خيارات متنوعة من الناحيتين الهجومية والدفاعية في أوراق الجهاز الفني وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنتوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.
ورصد أبو زمع  الأوراق الفنية ونقاط القوة والضعف عند المنتخب السعودي، من خلال متابعة عدد من المباريات التي لعبها المنتخب الشقيق في الفترة الماضية.
ويحمل المنتخب الأولمبي مع أبو زمع وجهازه المعاون سجلا طيبا ومشرفا يدعو للتفاؤل، حيث لعب المنتخب في عهد الجهاز الفني الحالي، 19 مباراة، حيث خسر في مباراة وحيدة أمام المنتخب المصري في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب في 12 مباراة، مقابل انتهاء 6 مباريات بنتيجة التعادل، وسجل المنتخب في المباريات  38 هدفا واستقبل مرماه 14 هدفا.
من ناحية أخرى، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما سعد الشهري، أهمية وفوائد مواجهة المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، 
مضيفا في تصريحات إعلامية، "أن البطولة محطة مهمة للمنتخبات الأربعة استعدادا للاستحقاقات المقبلة وأبرزها منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار(مايو) المقبلين، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".
واستدعى الشهري، أبرز اللاعبين خلال الفترة الحالية لتمثيل المنتخب السعودي وهم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، أحمد أبو راسين، محمد أبو الشامات، أحمد الجليدان، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، محمد اليامي، محمد سليمان، ماجد قشيش، حسين الصبياني، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبدالملك العييري، عبدالإله هوساوي، زياد الجهني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، يزيد جوشان، حسن العلي، مشاري النمر.
وتشهد الدورة الدولية الودية إقامة 4 مباريات، إذ يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السعودية عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي عند الساعة السابعة مساء، وتقام يوم الثلاثاء المقبل مباراتان، إذ يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي عند الساعة الرابعة مساء، فيما يتواجه منتخبنا الوطني والقطري عند الساعة السابعة مساء، وستقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
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