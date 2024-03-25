"الأولمبي" يطمح لتجاوز العراق في ختام مشواره بـ"غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان- يطمح المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، إلى تسجيل فوزه الثاني على التوالي ببطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلتقي نظيره العراقي عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي، بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.ويتطلع المنتخب الأولمبي، إلى الخروج بأكبر فائدة فنية ومعنوية من مواجهة الليلة، طمعا في الوصول إلى مراحل متقدمة بالتحضير لنهائيات كأس آسيا على جميع الأصعدة، وطمعا بالخروج بنتيجة إيجابية تعزز من معنويات الفريق قبل المشاركة القارية المرتقبة.وأظهر المنتخب صورة مغايرة في مباراته السابقة أمام تايلند، وأبدى ردة فعل قوية بعد الخسارة من السعودية “مستضيف” البطولة بفارق الركلات الترجيحية بربع نهائي المسابقة.وسجل “الأولمبي” فوزا مستحقا على تايلند بعد قلبه الطاولة سريعا على منافسه، وتسجيل 3 أهداف عبر كل من: مهند أبو طه، عارف الحاج ورزق بني هاني، ليؤكد المنتخب تحت قيادة المدرب عبد الله أبو زمع، أن مصادر الخطورة متعددة، بعد أن قام باللعب بخطتين مختلفتين في المباراتين السابقتين.ومن المتوقع أن يجري أبو زمع تعديلات بسيطة على التشكيلة الأساسية في مواجهة الليلة، بالاعتماد على كل من: أحمد جعيدي، عامر جاموس، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مهند أبو طه، عمر صلاح، وسيم ريالات، عارف الحاج، سيف الدين درويش، رزق بني هاني وبكر كلبونة.وعلى الطرف المقابل، يظهر المنتخب العراقي بالبطولة بمنتخب تحت 20 عاما بقيادة المدرب حسان تركي، أملا بتحضير منتخب رديف لمنتخب تحت 23 عاما.ويبرز من المنتخب العراقي كل من: وسام حامد، علي شاهين، محمد طالب، موسى كاظم، أموري فيصل، علي رضا، سجاد مهدي، علي عبد، ليث محمود، مصطفى زكي ومؤمل محمود.ويتواجد المنتخب الوطني بالنهائيات الآسيوية بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا، فيما حل المنتخب العراقي بالمجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية، تايلند وطاجيكستان.ومن المقرر أن يعود المنتخب إلى أرض الوطن غدا، على أن ينخرط اللاعبون بتدريبات فريقهم استعدادا لاستئناف المنافسات المحلية، فيما يعاود “الأولمبي” التدريبات والسفر إلى قطر لإجراء مباراتين وديتين أمام فيتنام والصين تحضيرا للنهائيات القارية.