"الأولمبي" يعلن قائمته للمعسكر التدريبي في السعودية

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أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 11 حتى 22 الشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في السعودية، ضمن أيام الفيفا المعتمدة.وضمت القائمة: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان وبكر كلبونة.ويبدأ المنتخب تدريباته مساء الأربعاء، بمشاركة غالبية اللاعبين، بانتظار اكتمال الصفوف الأسبوع المقبل.ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ثم القطري 21 من الشهر ذاته.ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان حتى 3 أيار 2024 في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والبطولات التحضيرية لمنتخب تحت 23 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.