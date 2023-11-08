الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يعلن قائمته للمعسكر التدريبي في السعودية

WhatsApp Image 2023-11-08 at 12.29.50 AM
المنتخب الوطني تحت 23 عاما
أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 11 حتى 22 الشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في السعودية، ضمن أيام الفيفا المعتمدة. اضافة اعلان

وضمت القائمة: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان وبكر كلبونة.

ويبدأ المنتخب تدريباته مساء الأربعاء، بمشاركة غالبية اللاعبين، بانتظار اكتمال الصفوف الأسبوع المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ثم القطري 21 من الشهر ذاته.

ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان حتى 3 أيار 2024 في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والبطولات التحضيرية لمنتخب تحت 23 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"النشامى" يعلن قائمته

"النشامى" يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات كأس العالم

منذ2 ساعة
لاعب الكهرباء العراقي نجم شوان يرتقي عاليا ويسجل برأسه الهدف الأول -(من المصدر)

الوحدات يفقد صدارة "الآسيوية" بخسارته أمام الكهرباء العراقي

منذ3 ساعة
لاعب التنس عبد الله شلباية يصافح الفرنسي هوجو جاستون بعد نهاية المباراة أمس - (من المصدر)

شلباية يهزم جاستون ويواصل تقدمه ببطولة متز للتنس

منذ3 ساعة
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يتابع احدى مباريات فريقه على المدرجات- ( من المصدر)

العجلوني: الصريح على الطريق الصحيح.. والحاج محط اهتمام خارجي

منذ3 ساعة
تتويج فريق السلط بلقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد أمس - (الغد)

اليد السلطية تعوض "الدوري" بالتتويج بلقب "كأس الأردن"

منذ3 ساعة
قائد فريق البقعة علي ثامر لحظة استلامه كأس دوري الدرجة الأولى مؤخرا-(الغد)

الترجي والنجمة يؤكدان مشاركتهما في الأندية العربية.. وثامر يفكر بالاعتزال

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم

ليسوا بشرا

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ5 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ5 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 