"الأولمبي" يغادر إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- يغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما عصر اليوم إلى المملكة العربية السعودية، من أجل إقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 22 من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024).ويلتقي المنتخب الأولمبي نظيره السعودي وديا السبت المقبل، على أن يواجه نظيره القطري في 21 من الشهر الحالي، في مباراتين وديتين يهدف من خلالهما المدير الفني للمنتخب عبد الله أبو زمع، لمواصلة التحضيرات النهائية استعدادا للاستحقاق الآسيوي خلال الشهر الرابع من العام المقبل.ويتطلع “الأولمبي” في المرحلة المقبلة للوصول للجاهزية المثالية أملا بالمنافسة على لقب البطولة القارية، أو خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، إذ عمد أبو زمع لاختيار بعض العناصر الجديدة أملا بالاستفادة منها في ظل تطور مستواها خلال الفترة الماضية، فيما يغيب عن المعسكر الحالي اللاعبان مهند أبو طه وأمين الشناينة وحارس المرمى أحمد الجعيدي، نظرا لارتباطهم مع المنتخب الأول المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.وضمت القائمة المغادرة للسعودية اليوم 26 لاعبا، وهم مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنتوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.وأجرى المنتخب أمس تدريبه الأخير على ملعب جاوا، قبل التوجه اليوم لمدينة الدمام السعودية، بحضور لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني يوسف قشي، الذي ينضم للمنتخبات الوطنية للمرة الأولى في مسيرته، لتعزيز القوة الهجومية لكتيبة المدرب أبو زمع، نظرا للإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب، بحسب المتابعين الذين يرصدون اللاعب منذ فترات طويلة.وكانت الخطة تنص على خوض المنتخب خلال الفترة الحالية، منافسات البطولة الدولية التي أراد الاتحاد السعودي تنظيمها، بدءا من اليوم وحتى 22 من الشهر الحالي بمشاركة 6 منتخبات، إلا أن اعتذار منتخبات أستراليا، أوزبكستان والكويت، حال دون إقامة البطولة، فتم الاكتفاء بخوض مباراتين وديتين ضمن فترة التوقف الدولية المعتمدة من “فيفا” أمام قطر والسعودية.وخاض “الأولمبي” مع أبو زمع منذ تسلمه المهمة أواخر العام الماضي 19 مباراة، حيث خسر في مباراة وحيدة، أقيمت الشهر الماضي مع مصر في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب في 12 مباراة، مقابل انتهاء 6 مباريات بنتيجة التعادل، وسجل المنتخب خلال الفترة المذكورة 38 هدفا واستقبل مرماه 14 هدفا.