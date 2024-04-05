"الأولمبي" يغادر إلى قطر الليلة تحضيرا لكأس آسيا

مهند جويلس

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عمان - يغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التحضير لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية بنستخها السادسة، والتي ستنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي وحتى 3 من شهر أيار (مايو) المقبل.ويخوض المنتخب الوطني غدا أولى مبارياته الودية تحضيرا للنهائيات، إذ سيواجه المنتخب الصيني على ملعب جامعة قطر، على أن يستقبل الملعب نفسه المباراة الثانية والأخيرة وديا بلقاء المنتخب الفيتنامي، علما أن المنتخبين يشاركان في الاستحقاق ذاته.وأعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع، في وقت متأخر مساء أمس، عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة القارية وعددهم 24 لاعبا، والتي قد تخلو من نجم فريق الوكرة القطري عمر صلاح، بسبب ارتباطه بناديه وخوضه ما تبقى من مباريات دوري النجوم هناك، حيث إن البطولة تقام خارج فترات التوقف الدولية.وقد تشهد القائمة تواجد كل من أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عارف الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف الدين درويش، وسيم ريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، مهند أبو طه وبكر كلبونة.وحل “الأولمبي” في المجموعة الأولى بالنهائيات إلى جانب المنتخب القطري مستضيف البطولة، وأستراليا وإندونيسيا، حيث سيقص المنتخب مشواره بلقاء المنتخب الأسترالي في 15 من الشهر الحالي على ستاد عبد الله بن خليفة، فيما يلتقي المنتخب القطري في 18 من الشهر نفسه على ستاد جاسم بن حمد، لينهي مشواره بالدور الأول بلقاء إندونيسيا على ستاد عبد الله بن خليفة في 21 من الشهر ذاته.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الأربع في البطولة للدور ربع النهائي، على أن تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، ويواجه صاحب المركز الرابع منتخب غينيا رابع كأس إفريقيا لخوض مواجهة فاصلة للتأهل للأولمبياد.وخلال 5 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، لم يتمكن من التأهل للأولمبياد في نسختين كانتا مؤهلتين للدورة العالمية، علما بأن مشاركته الأخيرة في العام 2022 شهدت خروجه من الدور الأول، فيما كان إنجازه الأفضل تحقيق المركز الثالث بالنسخة الأولى في العام 2014.