الخميس 04 كانون الثاني 2024
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"الأولمبي" يفوز على الفيصلي ويلغي معسكر العراق

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (أرشيفية)
 حقق المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما الفوز على فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
وجاء هدفا المنتخب الوطني الأولمبي عبر المهاجمين بشار الذيابات وأحمد صبرة، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد اللاعب الشاب أدهم الرفاعي، في مباراة شهدت تواجد مدرب "الأولمبي" عبدالله أبوزمع، قبل التحاقه المنتظر بالجهاز الفني لمنتخب الرجال تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.
بدوره، تقرر إلغاء معسكر المنتخب في العراق، والذي كان من المنتظر أن يشهد مباراة ودية تجمع المنتخبين في البصرة الثلاثاء المقبل، وذلك بطلب رسمي من الاتحاد العراقي.
وتضم قائمة "الأولمبي" للمعكسر الحالي 26 لاعبا، وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان وبكر كلبونة.
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