"الأولمبي" يلتقي تايلاند بهدف التعويض في "غرب آسيا"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم، مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلتقي نظيره التايلندي عند الساعة الثامنة مساء على ستاد نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية.ويلعب المنتخب الوطني مواجهة اليوم بعد خسارته في ربع النهائي على يد أصحاب الضيافة المنتخب السعودي بفارق الركلات الترجيحية 1-2، إثر نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، لتأتي المباراة أمام تايلند لتحديد بقية المراكز في البطولة من الخامس وحتى الثامن.وسيكون المنتخب الوطني، حال فوزه اليوم، على موعد يوم الثلاثاء المقبل في ختام المسابقة، مع الفائز من مواجهة العراق والإمارات التي ستقام اليوم، لتحديد المركزين الخامس والسادس.واختار المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع في المباراة الماضية، طريقة لعب مشابهة للمنتخب الأول الذي خاض بها منافسات كأس آسيا الأخيرة، من خلال تثبيت 3 لاعبين في الخط الخلفي، وحضور 4 لاعبين في منطقة الوسط، وتأدية اللاعبين على طرفي المنطقة أدوارا دفاعية وهجومية في آن واحد، مع تواجد 3 لاعبين في الأمام بأدوار هجومية بحتة.وعانى “الأولمبي” أمام منافسه الماضي من عدم استثمار الفرص العديدة التي سنحت له خلال شوطي اللقاء، ما تسبب لاحقا في منح المنافس الفرصة للتقدم والحصول على المعنويات اللازمة للعودة باللقاء، في ظل وجود أخطاء دفاعية وقف عليها الجهاز الفني خلال اليومين الماضيين لمعالجتها.وتضم قائمة المنتخب لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم أحمد جعيدي، أنطون عوض، مراد الفالوجي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.ومن المتوقع أن يجري أبو زمع عدد من التغييرات على تشكيلة المنتخب، لمنح الفرصة لعدد آخر من العناصر، بهدف الوصول للتشكيلة المناسبة لخوض بها منافسات كأس آسيا خلال الشهر المقبل.وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب فيصل أبو شنب بالتدريبات، ما يتطلب إراحته لمدة 10 أيام، لينتهي مشواره في البطولة.وتتنوع خيارات المدرب في مختلف الخطوط، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض المباراة تتمثل بحضور كل من أحمد جعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، عامر جاموس، عمر صلاح، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، عارف الحاج، بكر كلبونة ورزق بني هاني.وعلى الطرف الآخر، يدخل المنتخب التايلندي المواجهة بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بربع النهائي بهدف نظيف، تحت قيادة المدرب المحلي اثسارا سريثارو.ويبرز من منتخب تايلند تحت 23 عاما كل من ثيراوث سراونسن، شاناباش بوافان، كريتسادا نونثارات وجونتابون كيريليانج.وتشهد البطولة الحاليا مشاركة 4 فرق من خارج منطقة غرب آسيا، بدعوة من الاتحاد الإقليمي، وهي منتخبات أستراليا، مصر، كوريا الجنوبية وتايلند، إلى جانب مشاركة منتخبات الأردن، السعودية، العراق والإمارات.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني توج بلقب النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا التي جرت في السعودية بالعام 2021، فيما ودع من نصف نهائي النسخة السابقة على يد المنتخب الإيراني بركلات الترجيح.