"الأولمبي" يلتقي نظيريه الصيني والفيتنامي في الدوحة

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عمان-الغد- أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء يوم بعد غد، حيث سيلتقي نظيره الصيني الأحد المقبل، قبل أن يلتقي منتخب فيتنام يوم الأربعاء المقبل. ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس آسيا، بلقاء أستراليا يوم الإثنين 15 من الشهر الحالي، يليه مواجهة قطر 18 من الشهر نفسه، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية.ويبحث المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 عبدالله أبو زمع، عن الاستفادة من المباراتين الوديتين أمام منتخبي الصين وفيتنام، خاصة فيما يتعلق بتثبيت التشكيلة، ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبين، أملا بتحقيق نتائج لافتة ومميزة في البطولة القارية التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات.