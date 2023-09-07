الخميس 07 أيلول 2023
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"الأولمبي" ينجز السهل وينتظر الصعب بالتصفيات الأسيوية

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لاعب المنتخب الأولمبي أمين الشناينة يمر من لاعب بروناي - (من المصدر)
عمان- قدم المنتخب الوطني تحت 23 عاما واحدة من أفضل مبارياته منذ تسلم المدرب عبد الله أبو زمع مهمة تدريب المنتخب الأولمبي أواخر العام الماضي، عندما تألق نجوم المنتخب في رسم أداء كرويا متميزا أمام منتخب بروناي انتهى بتسعة أهداف نظيفة، في مستهل مشواره بالتصفيات الأسيوية التي تقام على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.اضافة اعلان
المنتخب الأولمبي نجح في الاختبار السهل أمام بروناي، بانتظار الأصعب أمام منتخبي سلطنة عمان وسورية.
وأهدر لاعبو المنتخب الأولمبي شلالا من الفرص على مدار شوطي اللقاء، في ظل تألق حارس منتخب بروناي محمد جفري الذي أنقذ منتخبه من الكثير من الأهداف.
وجاءت أهداف المنتخب في المباراة عبر، أمين الشناينة، مهند أبو طه، وسيم ريالات، رزق بني هاني، سيف الدين درويش ومحمد أبو النادي و3 أهداف عكسية، فيما منح أبو زمع الفرصة لخمسة لاعبين بأوقات منوعة في الشوط الثاني، بهدف إراحة العناصر الأساسية من جهة، وإبقاء جميع اللاعبين بـ"الفورمة"، وعلى أهبة الاستعداد من جهة أخرى، حينما يحتاجهم المنتخب في المباريات المقبلة.
ولم تسجل أي ملاحظات على أداء اللاعبين في ظهورهم الأول بالتصفيات، حيث كان اللعب جماعيا في غالبية الهجمات، إلى جانب وجود لمسات تكتيكية من المدرب وتطبيقها على أكمل وجه من اللاعبين، مع الدفع بأكبر عدد من منطقتي الوسط والهجوم سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياط.
وبرز في اللقاء بشكل عام الموهبة الصاعدة بقوة وهداف دوري المحترفين الموسم الماضي، أمين الشناينة، بعد أن سجل هدفا من ركلة ثابتة، وساهم بالهدف الخامس بعد مراوغات مميزة في منطقة ضيقة، انتهت الكرة بشباك المنافس بمساعدة أحد المدافعين، فيما تألق أيضا أبو طه، بني هاني، درويش، وكل من: عمر صلاح وعارف الحاج.
وأكد "الأولمبي"، جاهزيته من مواجهة بروناي لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى في التصفيات والتأهل للمرة السادسة في تاريخه للنهائيات، مع الإشارة في الوقت نفسه إلا أن المنافس لم يكن بتلك الصعوبة، ولا يملك تاريخا، بينما كان الفوز الكبير دفعة معنوية للاعبين والجهاز الفني بتقديم الأفضل في المباريات المتبقية.
ويعد الفوز بتسعة أهداف نظيفة، هو الفوز الثاني الأكبر ضمن منافسات التصفيات الآسيوية خلال الجولة الأولى، ليقدم المنتخب أوراق اعتماده كأحد المنتخبات الآسيوية الطامحة للمضي بعيدا في التصفيات والنهائيات عند وصولها، ومحاولة المنافسة على البطاقات الثلاث المباشرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.
وشكل الفوز العريض، أيضا أملا كبيرا للمنتخب في التأهل فيما لو تم اللجوء بنهاية التصفيات لفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في الوقت ذاته، حيث سيمنح الفوز بـ "التسعة" فرصة كبيرة للمنتخب الوطني حال إهداره للنقاط والمنافسة على البطاقة الثانية ما بين جميع المجموعات.
وتتواصل مباريات المنتخب الوطني في التصفيات غدا بلقاء منتخب سلطنة عمان، والذي فاز هو الآخر في مباراته الأولى على نظيره السوري بهدفين دون رد، ما يعني بأن الفوز والظفر بالنقاط الثلاث قطع خطوة كبيرة نحو التأهل، وربما حسم الأمور بالتأهل في حال جاءت نتيجة المباراة الأخرى بالتعادل باليوم نفسه.
وأبدى المحلل الرياضي رأفت العبادي، إعجابه الكبير بما قدمه لاعبو المنتخب الأولمبي خلال مستهل مشوارهم في التصفيات، مشيرا إلى أن تألق اللاعبين سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، يصب في مصلحة المنتخب الأول الذي سيستفيد مستقبلا من هذه المواهب.
وبين العبادي لـ "الغد"، أن الحكم على مستوى المنتخب الأولمبي سيكون في المبارتين المقبلتين أمام منتخبي سلطنة عمان وسورية، متمنيا أن تواصل المنظومة عملها الدؤوب تحت قيادة أبو زمع، الذي يواصل عمله المميز مع الأولمبي منذ تسلمه المهمة، بعدم الخسارة في أي مباراة رسمية أو ودية.
بدوره، أشاد مشجع المنتخب الوطني زيد الهيب بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب في أول اختبار لهم بالتصفيات نحو تحقيق الحلم ببلوغ الأولمبياد، موضحا أن بصمات المدرب المحلي أبو زمع كانت حاضرة بعد أن بدأ مع المنتخب بصورة متواضعة من حيث الأداء.
ولفت الهيب، إلى أن الجولة الأولى كشفت تفوق المنتخب الواضح على بقية منتخبات المجموعة، متمنيا دعما جماهيريا أكبر للمنتخب في المباراتين المقبلتين.
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