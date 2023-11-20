"الأولمبي" يواجه قطر بأهداف مشتركة وأوراق فنية مكشوفة

يحيى قطيشات

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يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، نظيرة القطري على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام مشاركة المنتخبين بالبطولة الودية التي تستضيفها السعودية، بمشاركة أربعة منتخبات هي قطر والسعودية وأستراليا إضافة إلى المنتخب الوطني.وتعد المشاركة الاردنية في البطولة، ضمن الخطة التي وضعها اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهاز الفني، في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).ويبحث المنتخب عن تحقيق فوز معنوي، يضاف للمكاسب الفنية المتنوعة التي تمنح الجهاز الفني بقيادة عبد الله ابو زمع فرصة معرفة نقاط الضعف في أداء المنتخب والأخطاء الفنية للاعبين للعمل على تصويبها خلال فترات الإعداد، وفي الوقت نفسه، تعطي رؤية كاملة عن الإيجابيات لتعزيزها وبناء منظومة مميزة للمنتخب من الناحيتين الدفاعية والهجومية.وضرب المنتخب الوطني أكثر من عصفور بحجر واحد في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي، وعلى الرغم من الخسارة غير المستحقة بهدفين لهدف، كان الأداء جيدا في الواجبات الدفاعية والهجومية، وجرب أبو زمع أكثر من طريقة لعب، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين.المنتخبان يدخلان مباراة اليوم بأوراق مكشوفة، وبالأهداف والظروف نفسها، حيث تعثر المنتخب القطري أمام المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف في مباراته الأولى.وتابع المدير الفني للمنتخب القطري، البرتغالي أليدوفالي، مباراة المنتخب الوطني أمام السعودي، ورصد إمكانيات اللاعبين ونقاط ضعفهم الفني، والحال ينطبق على أبو زمع الذي يدرك صعوبة المهمة وقوة وإمكانيات المنتخب القطري.ويملك أبو زمع خيارات فنية واسعة في مختلف الخطوط، القادرة على تنفيد التعليمات والواجبات، ورغم غياب الثلاثي أحمد الجعيدي، أمين الشناينة، ومهند أبو طه، تزخر القائمة بـ26 لاعبا، وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.في الجهة المقابلة، تضم قائمة المنتخب القطري أيضا 26 لاعباً هم: أمير حسن، علي نادر، أسامة الطيري، انس عبد السلام، يوسف عبدالله، أيوب العلوي، أحمد رياض، الهاشمي الحسين، حسن الغريب، عبد الرحمن، رأفت وفارس سعيد، محمد مناعي، سيف الدين حسن، عبد الرحمن راشد، يوسف علي، أحمد السعيد، عبد الله العلي، جاسم الزراع، عبدالله يوسف، خالد علي، لطفي ماجر، علي المري، محمد عياش، محمد خالد جودة، مصطفى السيد ويوسف عامر.