الأحد 03 أيلول 2023
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"الأولمبي" يواصل تحضيراته للتصفيات الآسيوية ويعالج أخطاء ودية فلسطين

لاعب المنتخب الأولمبي أمين الشناينة يتجاوز لاعب المنتخب الفلسطيني خلال المباراة الودية بين المنتخبين - (من المصدر)
لاعب المنتخب الأولمبي أمين الشناينة يتجاوز لاعب المنتخب الفلسطيني خلال المباراة الودية بين المنتخبين - (من المصدر)

رصد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، نقاط الضعف التي ظهرت على أداء اللاعبين خلال المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني، والتي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء وانتهت بالتعادل 1-1.

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وتقدم المنتخب الأولمبي عن طريق اللاعب مهند أبو طه، قبل أن يدرك اللاعب أحمد كلاب هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني. 


ويرنو المدير الفني عبدالله أبو زمع وجهازه المعاون الذي يضم كلا من أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، للوصول للتشكيلة الأساسية وطريقة وأسلوب اللعب، قبل الدخول َفي منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي يستضيفها اتحاد الكرة حتى 12 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي.


ويتواصل المنتخب الأولمبي تدريباته الفنية والبدنية اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، وينتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب مساء اليوم، بعد الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين عقب المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني. 


ويشارك في التدريبات اللاعبون أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش، على أن يلتحق اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري بتدريبات المنتخب بعد غد الإثنين. 


وخسر المنتخب جهود لاعبه وفريق الحسين مهند العرامشة، عقب إصابته بالركبة خلال وجوده بتدريبات المنتخب الأولمبي. 


وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم.


وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23 عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والذي احتل المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا.


ويقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.


وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر الحالي بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبي عُمان وبروناي عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة مساء.

 

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