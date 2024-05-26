الإثارة والمتعة تغلفان بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية

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عمان – الغد - سيطرت الإثارة والمتعة على منافسات بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة، والتي اختتمت أول من أمس، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيس اتحاد الفروسية الملكي.وشهدت البطولة التي جرت على ميدان الفروسية بمدينة الحسين للشباب، مشاركة واسعة من الإسطبلات الأردنية و132 رأسا من الخيول العربية الأصيلة، بتنافس مثير لحصد الألقاب لمختلف الأعمار من قبل الإسطبلات الأردنية، لإظهار جمال خيولهم ونيل ألقاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك، حيث تتأهل الخيول الفائزة لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية، والتي ستقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.نتائج بطولة الأردن- بطولة إناث 2024: الأول: رجوة رم، تولد وملك رامي عدنان محيسن الاردن.– بطولة ذكور 2024: الأول: شيار البشر، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الأردن.فئة مهرات (1-أ) مواليد 2003الأول: شقراء تولد وملك اسطبلات سعيد خير الأردن.- فئة مهرات (1-ب) مواليد 2003: الأول: منتهى م. ك، تولد وملك اسطبلات سعيد خير ونوفل قاهوق الأردن .فئة أمهار(2-أ) مواليد 2003: الأول: صامد، تولد وملك الاسطبلات الملكية الاردن .فئة أمهار(2-ب) مواليد 2003: الأول: نشمي ب ك، تولد وملك بهاء الخطيب الأردن.فئة مهرات(3-أ) مواليد 2022: الأول: رد بيداء، تولد وملك السيد ابراهيم علي الداريسة الأردن.ـ فئة مهرات(3-ب) مواليد 2022 : الأول:شامة الفيصل تولد وملك محمد الدعجة الاردن.فئة أمهار(4-أ) مواليد 2022: الأول: رد ورد تولد حعفر المحارمة، وملك إبراهيم علي الدرايسة الأردن.فئة أمهار(4-ب) مواليد 2022: الأول: كنان القاضي تولد جعفر المحارمة، وملك إراهيم علي الداريسة الأردن.فئة مهرات (5-أ) مواليد 2021: الأول: اس فيرونكا.ـفئة مهرات (5-ب) مواليد 2021: الأول: شقراء تولد جعفر المحارمة، وملك غسان ابو الفيلات.فئة أمهار (6-أ) مواليد 2021: الأول: بدر السكب، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الاردن.فئة أمهار (6-ب) مواليد 2021: الأول: بدر السكب، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الأردن .فئة(7) افراس مواليد 2018-2020: الأول: د هنوه تولد مربط دبي للخيول العربية الأصيلة الإمارات.الفئة (8-أ) فحول مواليد 2018-2020: الأول:ببج بانج ن ك، تولد وملك نوفل قاهوق، ن ك اريبينز الأردن.الفئة (8-ب) فحول مواليد 2018_2020: الأول: أ ح سديد تولد مربط عجمان الامارات، ملك محمد الدعجة الأردن.الفئة (9) افراس مواليد 2012-2017: الأول: صديقة تولد وملك الاسطبلات الملكية الأردن.الفئة (10) فحول مواليد 2012-2017: الأول: ا كستني م س ملك وتولد اسطبلات مدروس الأردن.الفئة (11) افراس مواليد 2006-2011: الأول: فيريسيا فالاتي ملك البغامنتو بسالي فالاتي دي دي البيرتن إيطاليا، ملك بهاء الخطيب الأردن.الفئة (12) فحول مواليد 2006-2011: الأول: النسر ملك وتولد الإسطبلات الملكية الأردن.