 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإثارة والمتعة تغلفان بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية

1716730406876034400
جانب من تتويج الفائزين في بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية (من المصدر)
عمان – الغد - سيطرت الإثارة والمتعة على منافسات بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة، والتي اختتمت أول من أمس، برعاية  سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيس اتحاد الفروسية الملكي.اضافة اعلان
وشهدت البطولة التي جرت على ميدان الفروسية بمدينة الحسين للشباب، مشاركة واسعة من الإسطبلات الأردنية و132 رأسا من الخيول العربية الأصيلة، بتنافس مثير لحصد الألقاب لمختلف الأعمار من قبل الإسطبلات الأردنية، لإظهار جمال خيولهم ونيل ألقاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك، حيث تتأهل الخيول الفائزة لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية، والتي ستقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. 
نتائج بطولة الأردن
- بطولة إناث 2024: الأول: رجوة رم، تولد وملك رامي عدنان محيسن الاردن.
– بطولة ذكور 2024: الأول: شيار البشر، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الأردن.
فئة مهرات (1-أ) مواليد 2003 
الأول: شقراء تولد وملك اسطبلات سعيد خير الأردن.
 - فئة مهرات (1-ب) مواليد 2003: الأول: منتهى م. ك، تولد وملك اسطبلات سعيد خير ونوفل قاهوق الأردن . 
 فئة أمهار(2-أ) مواليد 2003: الأول: صامد، تولد وملك الاسطبلات الملكية الاردن .
 فئة أمهار(2-ب) مواليد 2003: الأول: نشمي ب ك، تولد وملك بهاء الخطيب الأردن. 
فئة مهرات(3-أ) مواليد 2022: الأول: رد بيداء، تولد وملك السيد ابراهيم علي الداريسة الأردن.
ـ فئة مهرات(3-ب) مواليد 2022 : الأول:شامة الفيصل  تولد وملك محمد الدعجة الاردن.
فئة أمهار(4-أ) مواليد 2022: الأول: رد ورد تولد حعفر المحارمة، وملك إبراهيم علي الدرايسة الأردن.
 فئة أمهار(4-ب) مواليد 2022: الأول: كنان القاضي تولد جعفر المحارمة، وملك إراهيم علي الداريسة الأردن.
فئة مهرات (5-أ) مواليد 2021: الأول: اس فيرونكا.
ـفئة مهرات (5-ب) مواليد 2021: الأول: شقراء تولد جعفر المحارمة، وملك غسان ابو الفيلات.
فئة أمهار (6-أ) مواليد 2021: الأول: بدر السكب، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الاردن.
فئة أمهار (6-ب) مواليد  2021: الأول: بدر السكب، تولد وملك شادي ضيف الله النصايرة الأردن .
فئة(7) افراس مواليد 2018-2020: الأول: د هنوه تولد مربط دبي للخيول العربية الأصيلة الإمارات.
الفئة (8-أ) فحول مواليد 2018-2020: الأول:ببج بانج ن ك، تولد وملك نوفل قاهوق، ن ك اريبينز الأردن.
الفئة (8-ب) فحول مواليد 2018_2020: الأول: أ ح سديد تولد مربط عجمان الامارات، ملك محمد الدعجة الأردن.
الفئة (9) افراس مواليد 2012-2017: الأول: صديقة تولد وملك الاسطبلات الملكية الأردن. 
الفئة (10) فحول مواليد 2012-2017: الأول: ا كستني م س ملك وتولد اسطبلات مدروس الأردن.
الفئة (11) افراس مواليد 2006-2011: الأول: فيريسيا فالاتي ملك البغامنتو بسالي فالاتي دي دي البيرتن إيطاليا، ملك بهاء الخطيب الأردن.
الفئة (12) فحول مواليد 2006-2011: الأول: النسر ملك وتولد الإسطبلات الملكية الأردن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1716745715314

لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو يزور البترا

منذ 28 دقيقة
1716733548316157700

الفرا.. مصممة أزياء تبعث الحياة بأثواب تراثية بلمسات عصرية

منذ 45 دقيقة
1716732340296115800

لاعبان يزينان التشكيلة الجديدة لمواجهتي طاجكستان والسعودية

منذ 52 دقيقة
1716646934164883800

قوة "اتحادية" ضاربة تجعله أكبر المرشحين للظفر بـ "المحترفات"

منذ 53 دقيقة
1716726690555861900

40 ميدالية ملونة حصيلة "المصارعة الأردنية" مع ختام البطولة العربية

منذ 55 دقيقة
1716736978846384600

رصيد نقطي تاريخي للبطل.. عز الدين الأكثر مشاركة.. و23 مدربا قادوا 12 فريقا

منذ 57 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ1 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ22 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 