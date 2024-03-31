الإصابات تجبر "المدينة" على الانسحاب من "طاولة غرب آسيا"

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عمان-الغد- فضل فريق مدينة الحسين للشباب لكرة الطاولة الانسحاب من بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد إصابة لاعبين من فريقه، ما فقد أهلية الفريق في المشاركة حسب ما تشير اليه التعليمات الفنية للبطولة.وعانى الفريق الذي ضم الثلاثي، زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم من الإرهاق الشديد خلال مشاركتهم في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة جدة.وكان فريق مدينة الحسين للشباب، جاء بالمركز الثالث على سلم الترتيب لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري، وذلك بعد أن حقق نتائج قوية ومميزة في لقاءات دور المجموعات والأدوار النهائية، حيث نال الفوز على الشباب السعودي والمكي السوداني وقطر القطري، ليحل بالمركز الثالث والحصول على الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول لفريق أنبي المصري، ونال فريق الاتحاد السعودي المركز الثاني.ويواصل فريق حمادة مشاركته في منافسات مسابقة السيدات، حيث يضم الفريق الثلاثي، تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، وكان الفريق حقق المركز الخامس في مشاركته في بطولة الأندية العربية.وكان الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، والذي يرأسه طارق الزعبي، أدرج مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وضمن برنامج الإعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات الأولمبية، وهم: زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، ينتظر أن يخوص اللاعبون بعد عودتهم من مدينة جدة السعودية، معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري، يتخلله إجراء سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، إضافة إلى التدريبات اليومية الصباحية والمسائية.وكان لاعبو المنتخب الوطني، أقاموا مؤخرا معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري في القاهرة.ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات.