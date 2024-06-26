 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإصابات تهدد مهاجمي الحسين وغيابات محدودة بقائمة الوحدات

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سباق على الكرة بين لاعب الوحدات أحمد سمير ولاعب الحسين عبد الله نصيب في لقاء سابق بينهما - (من المصدر)
عمان- يحاول المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، تجهيز هجوم فريقه قبل نهائي كأس الأردن بعد غد، في آخر مباريات الموسم الكروي 2023-2024، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء.اضافة اعلان
وبحسب المعلومات الواردة من داخل معقل نادي الحسين، فإن ثلاثي الهجوم عبد العزيز نداي، وحمزة الدردور وعبد الله العطار، لا يتمتعون بالجاهزية البدنية العالية، والتي تجعلهم جاهزين بنسبة كبيرة لخوض المباراة النهائية بأفضل صورة.
وحرص مدرب الفريق جمال محمود على الدفع باللاعبين الثلاثة في المباراة الماضية أمام السلط بنصف نهائي البطولة، من أجل تخطي المنافس الذي كان صعبا قبل الوصول للمشهد الختامي، حيث احتاج "غزاة الشمال" إلى اللجوء لركلات الترجيح من أجل حسم الموقعة. وكان الثلاثي نداي والدردور والعطار غير جاهزين للعب 90 دقيقة في المباراة، ما دفع المدرب للبدء بنداي في الشوط الأول، بينما شارك الدردور والعطار في الشوط الثاني، مع عدم تقديمهم المستوى المأمول منهم نظرا لعدم جاهزيتهم.
ويأمل الحسين في إنهاء موسمه التاريخي بأفضل صورة، من خلال التتويج باللقب الأول له على صعيد بطولة الكأس، بعد وصوله للنهائي في 5 مناسبات سابقة لم يستطع الظفر باللقب في أي مرة منها.
وضمن الحسين مقعدا له في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، باعتباره بطلا لمسابقة الدوري، إلا أن الفوز بثنائية في موسم واحد أمر استثنائي سيكون لكتيبة المدرب جمال محمود من أجل إقناع الجماهير بالمشروع المميز للنادي.
وفي الطرف المقابل، يتمتع الوحدات بحالة استقرار من حيث توفر غالبية العناصر الأساسية بالفريق للمواجهة، باستثناء اللاعب أحمد سمير الذي يغيب بداعي عدم امتثاله للشفاء، لتعرضه للإصابة في الكاحل بالفترات الماضية، ودخوله مؤخرا لمرحلة التشافي، مع عدم قدرته على اللعب في المباراة النهائية.
ويغيب عن الوحدات أيضا المهاجم إبراهيم صبرة، بالتحاقه بمنتخب الشباب المشارك في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في السعودية، فيما يتمثل الغياب الأخير بالمهاجم محمد عبد المطلب "بوجبا" بقرار فني من المدرب رأفت علي، والذي استبعده عن الفريق في المرحلة الماضية.
ويسعى الوحدات للفوز باللقب من أجل المحافظة عليه للموسم الثاني على التوالي من جهة، إلى جانب إرضاء الجماهير العاتبة على فقدان الفريق للقب الدوري هذا الموسم للعام الثالث على التوالي من جهة ثانية، إضافة إلى الأمر الأهم المتمثل في مشاركة الفريق بالبطولة القارية نفسها التي سيشارك فيها الحسين بشكل مباشر، علما بأن الوحدات ظفر بأول ألقاب الموسم الحالي وهو كأس السوبر.
ولن يقيم نادي الحسين معسكرا مغلقا في أحد الفنادق قبل ليلة المباراة، وذلك بحسب التعليمات التي يطبقها الجهازين الفني والإداري خلال المباريات التي يخوضها الفريق في مدينة إربد، في المقابل من المنتظر أن يغادر وفد الوحدات غدا للإقامة في المدينة التي تحتضن المواجهة.
وكما أرسلت دائرة الحكام طلبا من اتحادات عربية عدة، لاستقدام طاقم تحكيمي من الخارج لإداراة المباراة الختامية للموسم الكروي 2023-2024، ومنها العراقي والإماراتي والسوري، بانتظار الكشف عن هويتهم خلال الساعات المقبلة.
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