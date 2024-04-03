الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإعلام الرياضي" يكشف عن مستحقي جوائزه السنوية

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الشخصيات المكرمة في حفل اتحاد الإعلام الرياضي - (من المصدر)
عمان -الغد- أقام اتحاد الإعلام الرياضي حفلا  أعلن خلاله عن جوائزه السنوية المخصصة للشخصيات والأندية التي قدمت دعما كبيرا للرياضة عامة وكرة القدم خاصة خلال الـ(25) عاما الماضية.اضافة اعلان
وأقيم الاحتفال في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب برعاية المهندس وجيه عزايزه وزير الدولة، وبدعم  من المحامي الدكتور رفعت الطويل وبحضور جمع كبير من كبار الشخصيات الرسمية والرياضية وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة.
وألقى الزميل أمجد المجالي رئيس الاتحاد، كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالحضور، وأكد خلالها على حرص اتحاد الإعلام  الرياضي على مواكبة الأحداث الرياضية من خلال أسرته الكبيرة التي تتابع عن قرب، ومشيدا بالدور الكبير للزملاء في الوسائل الصحفية كافة.
وأشار المجالي، إلى أن إطلاق مشروع حفل الجوائز السنوية جاء ضمن خطة الاتحاد بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وأن الأيام المقبلة ستشهد احتفالات أخرى لتكريم المزيد من الذين قدموا وخدموا رياضة الوطن. 
من جانبه، شكر الدكتور رفعت الطويل الحضور على اهتمامهم وحضورهم لحفل إعلان الجوائز السنوية، مشيدا بهذه الخطوة الكبيرة في الساحة الرياضية ومؤكدا استمرار دعمه لإنجاز ملتقى عمان للإعلام الرياضي المتوقع خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي.
وشهد الحفل الإعلان عن تكريم المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته تقديراً  لإنجازاته مع النشامى مؤخراً بالحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا، وتكريم نجم المنتخب الوطني اللاعب الدولي موسى التعمري كأفضل محترف خارج الأردن وهو الذي يخوض تجربة احترافية ناجحة مع فريق مونبلييه الفرنسي.
وشملت جوائز "الإعلام الرياضي"، التي حملت أسماء المؤسسات الإعلامية الرسمية الأردنية، تكريم كل من: المرحوم الشيخ سلطان ماجد العدوان كأفضل شخصية رياضية قدمت لكرة القدم، المرحوم الأستاذ نظمي السعيد تقديراً للخدمات الكبيرة في مجال الإعلام، المرحوم محمد عوض كأفضل مدرب وطني، نادي شباب الأردن كأفضل الأندية في الاهتمام باللاعب المحلي، أحمد الوريكات كأفضل عضو هيئة إدارية، زياد شلباية كأفضل مدير نشاط كروي، عمر بشتاوي كأفضل من خدم قطاع التحكيم، الدكتورة نهاد البطيخي أول من أطلقت وساهمت في نشر الكرة النسوية، المحامي عوني الزعبي الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريق نادي الرمثا بلقب الدوري بعد (40 عاما)، فادي زريقات تقديراً لجهوده الكبيرة في منصب الأمين العام للاتحاد الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، عامر أبو عبيد تقديراً لجهوده في تطبيق الاحتراف مع نادي الحسين، محمود عزايزه صاحب مبادرة ساهمت في إنهاء صعوبات كانت تواجه ناديه، كما تم تكريم المرحوم المصور الرياضي جهاد النجار تقديراً لما قدمه في الساحة الرياضية.
وشهد الحفل كذلك، تكريم اتحاد الإعلام الرياضي للأستاذ محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الرئيس الأسبق، لاتحاد الإعلام الرياضي تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها في خدمة الرياضة والإعلام الرياضي على امتداد سلسلة من العقود.
وتناوب على تسليم الجوائز كوكبة من الزملاء الإعلاميين ممثلي الوسائل الإعلامية التي حملت الجوائز أسماءهم، وفي ختام الحفل، قدم الدكتور رفعت الطويل هدية تقديرية لراعي الحفل وقام رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بتقديم هدية الاتحاد للدكتور الطويل تقديرا لدعمه الكبير.
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