الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلان عن تشكيلة منتخب تحت 15 سنة لبطولة غرب آسيا

مدرب المنتخب الوطني تحت 15 سنة عبدالله القططي- (من المصدر)
مدرب المنتخب الوطني تحت 15 سنة عبدالله القططي- (من المصدر)
 أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت 15، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، تأهبا لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، والتي تقام خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول، في سلطنة عُمان.اضافة اعلان
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.
وقد غادر وفد المنتخب مساء أمس إلى سلطنة عُمان، لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية.
في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كل من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سورية في 16 من الشهر ذاته.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.
وكان المنتخب الوطني أقام معسكرا تدريبيا في العاصمة عمان خلال الأسبوع الماضي، تخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا، حيث تعادل الجانبين في المباراة الأولى بدون أهداف، قبل أن يتجدد التعادل في اللقاء الثاني 1-1، ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا.
يذكر أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.
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