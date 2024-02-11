الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلان عن حفل تكريم لمنتخب "النشامى" الاثنين

المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مواجهة نظيره القطري في نهائي كأس آسيا 2023
المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مواجهة نظيره القطري في نهائي كأس آسيا 2023

يقيم اتحاد كرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر يوم غد الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.
ويبدأ الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.--(بترا)

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