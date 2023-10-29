الإنجليزية واتحاد عمان يبدآن سلسلة نهائي "سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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تنطلق اليوم مباريات "سلسلة" الدور النهائي من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة، ويسبقها مباراة الأرثوذكسي وشباب بشرى عند الساعة الخامسة مساء بالصالة نفسها ضمن دور تحديد المركز الثالث، في مباراتين سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".وتعد المواجهة الأولى بين اتحاد عمان والإنجليزية في "سلسلة النهائي" على اللقب، والتي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، سيناريو مشابه لنهائي الموسم الماضي، الذي حسمه الإنجليزية 2-1، ما يفرض على المدرب فضل النجار ومساعده محمد دعيس، التحضير جيدا لتحقيق انطلاقة قوية وتشكيل الضغط على المنافس، في ظل امتلاكه أوراقا رابحة بوجود اللاعبين، روحي الكيلاني ومعتز صويص وسيف زعاتري وحمزة شعبان ومحمد آدم وعبدالمجيد شديفات وغيرهم.بدوره، يأمل مدرب فريق الإنجليزية هيثم طليب، في أن يكون لاعب ارتكازه سعيد الخوالدة في الموعد لتشكيل نقطة قوة وتفوق تحت السلة، بإسناد من "الرجل الحديدي" يامن حتر، خاصة وأن منطقة خارج القوس تزخر بوجود اللاعبين، باسل الخوالدة وعمر بشير ومحمود عبيدات، كما أن الفريق ما يزال يحافظ على مخزونه البدني بعدما حسم مواجهته في الدور نصف النهائي أمام شباب بشرى (76-49) بوقت مبكر.وفي أولى مباريات "سلسلة" تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية" التي تجمع بين فريقي الأرثوذكسي وشباب بشرى، يأمل فريق الأرثوذكسي - الذي خسر مباراة نصف النهائي أمام اتحاد عمان (70-76) - بقيادة مدربه فادي صابات في إنقاذ موسمه وتجنب تكرار "كابوس" الموسم الماضي، بعدما خسر المركز الثالث لصالح فريق الجليل، متسلحا بخبرات كوكبة من لاعبيه، يتقدمهم عمر سلمان ومحمد المخطوب وعبدالجواد العجلوني والطيب قاسم ويزيد أبو سهيل.من جانبه، يسعى فريق شباب بشرى بقيادة مدربه يوسف شتات، إلى اعتلاء منصة التتويج وتقلد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه على مستوى دوري الناشئين، متسلحا بالتألق اللافت للاعبيه الشباب، يوسف ريحان ويوسف عبابنة وعبدالله شتات وسامر أبو عصعوص ومحمد عبابنة، خاصة وأن الفوز في المباراة يضع الفريق المنافس تحت ضغوطات أكبر، ويقرب الفائز خطوة كبيرة من الظفر بالمركز الثالث.