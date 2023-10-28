الإنجليزية واتحاد عمان يبلغان سلسلة نهائي "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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بلغ فريقا الإنجليزية واتحاد عمان، الدور النهائي من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بفوزهما على فريقي شباب بشرى (76-49) والأرثوذكسي (76-70)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الدور نصف النهائي.وبرز سعيد الخوالدة في المباراة التي حسمها الإنجليزية أمام شباب بشرى محققا “الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و20 متابعة وتمريرتين وستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 31، فيما كان عبدالله شتات اللاعب الأبرز من جانب شباب بشرى محققا “الدبل دبل” بتسجيله 36 نقطة و18 متابعة و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 39.في المقابل، برز روحي الكيلاني في المباراة التي حسمها فريقه اتحاد عمان أمام الأرثوذكسي محققا “الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و19 متابعة وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان عمر سلمان اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 18.وتنطلق يوم غد “سلسلة النهائي” التي تجمع بين اتحاد عمان والإنجليزية، ويحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، فيما يلعب فريقا شباب بشرى والأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات أيضا لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).