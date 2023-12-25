الإنجليزية وشباب بشرى يحققان "العلامة الكاملة".. والأرثوذكسي الأقوى هجوما

خالد تيسير العميري

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عمان- أسدل الستار على منافسات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني، فيما غادرت 8 فرق قطار بطولة الناشئين من محطته الأولى.وطبقا لتعليمات البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهي: الأرثوذكسي واتحاد عمان والرياضي (المجموعة الأولى)، الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان (المجموعة الثانية)، شباب بشرى وغزة هاشم وكفر راكب (المجموعة الثالثة)، بيت ايدس والجليل وكفريوبا (المجموعة الرابعة)، فيما غادرت فرق، دير أبي سعيد والأشرفية والجبيهة والمقاولين والأهلي ونجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية ونجوم الأردن، البطولة المحلية من دورها الأول.وتستأنف مباريات دوري الناشئين من محطتها الثانية في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث سيتم توزيع الفرق الـ12 المتأهلة على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (الدور قبل النهائي).وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بانتصارين.وفي قراءة رقمية لختام مباريات المرحلة الأولى من دوري الناشئين، يمتلك فريق الأرثوذكسي أقوى خط هجوم بتسجيله 960 نقطة في 10 مباريات بمعدل 96 نقطة لكل مباراة، يليه فريقه اتحاد عمان ثانيا بـ942 نقطة بمعدل 94.2 نقطة، ويأتي فريق الإنجليزية ثالثا بـ894 نقطة بمعدل 89.4 نقطة لكل مباراة، وكلاهما من 10 مباريات.ويعد فريق دير أبي سعيد الأقل تسجيلا للنقاط بإجمالي 92 نقطة فقط خلال 6 مباريات خاضها بالدور الأول، بمعدل 15.3 نقطة لكل مباراة، يليه فريقا الأشرفية وكفر راكب بـ172 نقطة لكل فريق، وبمتوسط تسجيل 17.2 نقطة لكل فريق من إجمالي 6 مباريات أيضا.واستقبلت سلة فريق غزة هاشم 165 نقطة في 6 مباريات بمعدل 27.5 نقطة، ليكون الفريق الأقوى دفاعا في الدور الأول، يليه فريق الجليل ثانيا بـ198 نقطة بمعدل 33 نقطة لكل مباراة، ويأتي فريق بيت ايدس ثالثا بـ201 نقطة بمعدل 33.5 نقطة، وكلاهما من 6 مباريات.وفي المقابل، يعد فريق نجوم الجبيهة الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 903 نقاط في 10 مباريات بمعدل 90.3 نقطة في المباراة الواحدة، يليه المقاولين ثانيا بـ745 نقطة بمعدل 74.5 نقطة، والجبيهة ثالثا بـ743 نقطة بمعدل 74.3 نقطة من 10 مباريات أيضا.ويعد فريقا الإنجليزية وشباب بشرى، الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة في الدور الأول، حيث فاز الإنجليزية في مبارياته الـ10 عن المجموعة الثانية، وكذلك شباب بشرى بـ6 مباريات عن مجموعته الثالثة، فيما يعد نجوم الجبيهة الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز بخسارته في 10 مباريات خاضها عن مباريات المجموعة الأولى.ويمتلك الإنجليزي أفضل فارق نقطي (+588 نقطة)، فيما يعد فريق نجوم الجبيهة صاحب أسوأ فارق نقطي (-647 نقطة)، كما شهدت مباراة الأرثوذكسي ونجوم الجبيهة (154-18) أكبر انتصار في الدوري حتى الآن بفارق 136 نقطة، فيما كان الجليل يخسر أمام دير أبي سعيد (2-0) بالإخفاق لوجود أقل من لاعبين اثنين على أرض الصالة، تليها مباراة بيت ايدس وكفريوبا (29-28)، كأقل المباريات تسجيلا للنقاط والأقوى دفاعا من الفريقين.