الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإنجليزية يتخطى المقاولين ويظفر ببرونزية "سلة الناشئين"

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فريق نادي الإنجليزية تحت 14 سنة لكرة السلة - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
عمان – أحرز فريق نادي الإنجليزية المركز الثالث في دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، وذلك بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام منافسه فريق المقاولين.اضافة اعلان
وفاز فريق الإنجليزية في المباراة الأولى (56-50)، قبل أن يجدد فوزه (75-41)، ليتوج بالميدالية البرونزية بعد حسم السلسلة القصيرة لصالحه.
وبالعودة إلى التفاصيل الفنية للمباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين أول من أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، جاءت نتائج الأرباع لصالح فريق الإنجليزية على النحو الآتي؛ (18-12) و(19-5) و(15-12) و(23-12).
وبرز كريم خوالدة في اللقاء من جانب لاعبي الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 32 نقطة و14 متابعة و7 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 46، فيما كان محمد الصغير المسجل الأبرز للمقاولين بـ 13 نقطة مع متابعة و3 تمريرات و3 ستيل.
وسجل الإنجليزية 17 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة للمقاولين، و6 نقاط مقابل 8 من الفرصة الثانية، و29 نقطة مقابل 7 من الفاست بريك، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الإنجليزية بشكل أكبر من خلال مساهمتها في إضافة 20 نقطة مقابل 9 نقاط لـ"بنش" المقاولين.
وبلغت نسب نجاح لاعبي الإنجليزية في التسجيل من داخل القوس 58.3 % (28 من 48) و31.3 % من خارج القوس (5 من 16) و28.6 % من خط الرميات الحرة (4 من 14)، فيما بلغت نسب نجاح لاعب المقاولين في التسجيل من داخل القوس 26.5 % (19 من 49) و15 % من خارج القوس (3 من 20) و30 % من خط الرميات الحرة (6 من 20). 
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