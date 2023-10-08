الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإنجليزية يستقبل شباب بشرى.. وقمة بين الأرثوذكسي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

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لاعب الإنجليزية سعيد الخوالدة يستعد للتصويب تجاه سلة الأرثوذكسي - (من المصدر)
عمان – يتطلع فريق الإنجليزية إلى مواصلة تشديد الخناق على فريق اتحاد عمان، وذلك عندما يستقبل فريق شباب بشرى عند الساعة 05:00 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة.اضافة اعلان
وستكون الصالة نفسها، مسرحا لمواجهة القمة المنتظرة بين فريقي الأرثوذكسي واتحاد عمان عند الساعة 07:00 مساء، في ختام مباريات الجولة التاسعة، علما بأن "الغد" ستقوم ببث المباراتين عبر منصتها الرقمية "فيسبوك".
وفي الجولة العاشرة من دوري الناشئين، التي تنطلق يوم بعد غد، لرسم ملامح المربع الذهبي، يستقبل الإنجليزية فريق بيت ايدس عند الساعة 06:00 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما ستكون صالة الحسن للشباب في إربد مسرحا لمواجهات الأشرفية وكفريوبا الساعة 04:30 مساء، والجليل مع الأرثوذكسي الساعة 06:00 مساء، وشباب بشرى مع اتحاد عمان الساعة 07:30 مساء. 
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات (245+) عن فريق الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه (175+)، ويأتي فريقا الأرثوذكسي (+155) والجليل (95+) في المركزين الثالث والرابع تواليا رصيد 14 نقطة لكل فريق، فيما يستقر شباب بشرى خامسا برصيد 13 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية ثامنا برصيد 9 نقاط.
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