"الإنجليزية" ينشد التعويض من بوابة اتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.وتحتضن صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون، مواجهة بيتية تجمع فريقا الأرثوذكسي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 مساء. وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز الأرثوذكسي على الإنجليزية (62-53)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و23 متابعة و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 36، فيما كان هاشم الفرج المسجل الأبرز للإنجليزية بـ22 نقطة مع متابعتين بفاعلية 14.وتغلب اتحاد عمان على نجوم الأرثوذكسي (59-43)، في لقاء برز فيه لاعبه معتز صويص بتسجيله 26 نقطة و9 متابعات وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان عصام سلفيتي اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 7 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 10.وتصدر فريق اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما على فريق الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، كما جاء فريقا الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تقام اليوم أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الأهلي ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 10:30 صباحا، تليها مواجهة المقاولين والرياضي عند الساعة 2 مساء. وتشهد صالة الحسن التدريبية مواجهتي كفر راكب والجليل عند الساعة 3 مساء، والحسين المفرق مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء. ويبحث فريق الفحيص عن التعويض ورد اعتباره عندما يواجه نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 4 من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة، فيما يلعب فريقا نجوم الأردن مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساء بالمكان نفسه.