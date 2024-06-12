 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الاتحاد الآسيوي" يهنئ المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال

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رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة -(من المصدر)
عمان -الغد - هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنتخبات الآسيوية المتأهلة للدور الثالث من التصفيات القارية لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية. اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح بمناسبة ختام تصفيات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا: "يسعدنا أن نهنئ المنتخبات الآسيوية التي واصلت رحلتها لبلوغ أهم حدث كروي عالمي، وذلك بعد أن قدمت تلك المنتخبات مستويات فنية متميزة وأظهرت رغبة كبيرة للمضي قدما في طريق المنافسة على التأهل لكأس العالم التي ستشهد التمثيل الأكبر للقارة الآسيوية في تاريخ الحدث العالمي الكبير، في الوقت الذي استحقت فيه تلك المنتخبات عن جدارة التأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة في السعودية".
ونوه الشيخ سلمان إلى أن الصورة الزاهية لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، والتي أظهرت انحسار الفجوة الفنية بين غالبية المنتخبات المشاركة مشيدا بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة للتصفيات، والتي تبرز شغف الجماهير الآسيوية للعبة الشعيبة الأولى.
وخص رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتهنئة منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقيرغيزستان على تأهلها للمرة الأولى إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مشيدا بالتطور الملموس في مستويات المنتخبات الثلاثة، ومتمنيا للمنتخبات كافة، التوفيق والنجاح في منافسات الأدوار الحاسمة على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم  2026.
وأشاد الشيخ بمستويات منتخبات الدول الصاعدة خلال التصفيات، قائلا: "نظام التصفيات أتاح المجال أمام الدول النامية في كرة القدم الآسيوية للمنافسة على مستوى أعلى وأقوى، وأنا سعيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنتخبات الصاعدة خلال حملة المنافسة الصعبة، متمنياً لها كل التوفيق في المنافسة على مقاعد التأهل في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية".
ويشار إلى أنه تم تخصيص ثمانية مقاعد مباشرة لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم 2026 الموسعة التي تضم 48 فريقاً، في حين يتوفر أيضاً مقعد إضافي محتمل عبر الملحق العالمي.
وتنطلق منافسات الدور الثالث من الطريق إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية في شهر أيلول (سبتمبر) 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة تلقائياً إلى النهائيات العالمية.
في المقابل، يصل السباق من أجل التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية إلى مراحله الحاسمة في شهر آذار (مارس) 2025، عندما يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتبقية إلى ست مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للنسخة التاسعة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا. 
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