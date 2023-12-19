الاتحاد البلجيكي يعلن رسمياً غياب كورتوا عن يورو 2024

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بشكل رسمي غياب حارس المرمى تيبو كورتوا عن بطولة أمم أوروبا 2024 للإصابة.وكان كورتوا أعلن من جانبه الثلاثاء عدم مشاركته في نهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعد أربعة أشهرٍ على إصابةٍ خطيرةٍ في الركبة.وقال كورتوا لموقع سبورتزا البلجيكي: "لن أشارك في بطولة أوروبا بسبب الإصابة".وأضاف "إذا كنت محظوظاً يُمكنني أن ألعب مباراة في أيّار/مايو المقبل، لكن لن أكون مستعداً بنسبة 100 بالمئة لبطولةٍ كبيرة".وتعرض كورتوا (31 عاماً) لإصابة بتمزّقٍ في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في آب/أغسطس الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد الإسباني وخضع لعملية جراحية.وتنطلق البطولة القاريّة التي تحتضنها ألمانيا في 14 حزيران/يونيو.وتلعب بلجيكا التي تحتلّ المركز الرابع في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في النهائيات في المجموعة الخامسة مع سلوفاكيا ورومانيا والفائز في المسار الثاني من الملحق.ويأتي إعلان كورتوا غيابه عن بطولة أوروبا عقب خلافٍ مع المدرب الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو، بعدما رفض الحارس العملاق أن يلعب مباراةً أمام إستونيا في التصفيات، لعدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا في حزيران/يونيو الماضي.واعتذر كورتوا بعد ذلك من زملائه والجمهور، لكنّه أصرّ على أنه عانى من "عدم التقدير".وقال عن علاقته مع تيديسكو "بالنسبة لي لا يوجد مشكلة في حلّ الأمور".وعلى الرغم من الخلاف، أشار كورتوا إلى عدم انتهاء مسيرته الدوليّة بعد، وقال "بالتأكيد أن الباب ليس مغلقاً أمامي (للعودة إلى المنتخب)".وأضاف "مع ذلك أعلم أنني يجب أن أحافظ على تركيزي مع ريال مدريد هذا الموسم. البطولة الأوروبية ليست في خُطط العودة المثالية".