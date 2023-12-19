الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد البلجيكي يعلن رسمياً غياب كورتوا عن يورو 2024

كورتوا يعلن عدم مشاركته مع بلجيكا في اليورو.1080
كورتوا يعلن عدم مشاركته مع بلجيكا في اليورو
أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بشكل رسمي غياب حارس المرمى تيبو كورتوا عن بطولة أمم أوروبا 2024 للإصابة.
وكان كورتوا أعلن من جانبه الثلاثاء عدم مشاركته في نهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعد أربعة أشهرٍ على إصابةٍ خطيرةٍ في الركبة.اضافة اعلان

وقال كورتوا لموقع سبورتزا البلجيكي: "لن أشارك في بطولة أوروبا بسبب الإصابة".

وأضاف "إذا كنت محظوظاً يُمكنني أن ألعب مباراة في أيّار/مايو المقبل، لكن لن أكون مستعداً بنسبة 100 بالمئة لبطولةٍ كبيرة".

وتعرض كورتوا (31 عاماً) لإصابة بتمزّقٍ في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في آب/أغسطس الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد الإسباني وخضع لعملية جراحية.

وتنطلق البطولة القاريّة التي تحتضنها ألمانيا في 14 حزيران/يونيو.

وتلعب بلجيكا التي تحتلّ المركز الرابع في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في النهائيات في المجموعة الخامسة مع سلوفاكيا ورومانيا والفائز في المسار الثاني من الملحق.

ويأتي إعلان كورتوا غيابه عن بطولة أوروبا عقب خلافٍ مع المدرب الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو، بعدما رفض الحارس العملاق أن يلعب مباراةً أمام إستونيا في التصفيات، لعدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا في حزيران/يونيو الماضي.

واعتذر كورتوا بعد ذلك من زملائه والجمهور، لكنّه أصرّ على أنه عانى من "عدم التقدير".

وقال عن علاقته مع تيديسكو "بالنسبة لي لا يوجد مشكلة في حلّ الأمور".

وعلى الرغم من الخلاف، أشار كورتوا إلى عدم انتهاء مسيرته الدوليّة بعد، وقال "بالتأكيد أن الباب ليس مغلقاً أمامي (للعودة إلى المنتخب)".

وأضاف "مع ذلك أعلم أنني يجب أن أحافظ على تركيزي مع ريال مدريد هذا الموسم. البطولة الأوروبية ليست في خُطط العودة المثالية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
411220816_880817044047712_817522288484501160_n

العقبة يوقف قطار الوحدات في دوري المحترفين

منذ1 ساعة
000_33PN4XA

ميسي يواجه فريق طفولته في مباراة ودية

منذ4 ساعة
مدافع شباب العقبة أحمد أبو حلاوة يبعد الكرة من أمام مهاجم الوحدات سيدريك هنري في لقاء سابق - (من المصدر)

الحسين يستقبل سحاب.. شباب الأردن يصطدم بالفيصلي.. والوحدات يواجه العقبة

منذ23 ساعة
جانب من منافسات النسخة الماضية لـ"قوى" بورصة الدولية -(من المصدر)

يرموك البقعة وشفا بدران يمثلان الفريق الأردني في "قوى" بورصة الدولية

منذ23 ساعة
لاعب نجوم الأردن عدي الحوراني يتجه للتسجيل بسلة نجوم الجبيهة - (من المصدر)

الرياضي يسعى لتأكيد تأهله من بوابة نجوم الأردن في "سلة الناشئين"

منذ23 ساعة
فريق السلط لكرة القدم - (من المصدر)

عربيات: الظروف المالية الصعبة لأندية المحترفين تستدعي تدخلا حكوميا

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ24 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 