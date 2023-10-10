الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال بـ"المال"

اضافة اعلان

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الثلاثاء احترامه لقرار لامين يامال باللعب لإسبانيا، ونفى إغراء لاعب برشلونة بالمال لتمثيل المنتخب الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022.واختار يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري المحلي، تمثيل إسبانيا وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر الماضي.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في وقت يوم الثلاثاء أن المغرب لا يزال يحاول إقناع جمال باللعب له على الرغم من تمثيل إسبانيا. وأشار التقرير إلى أنه رفض عرضا ماليا من قبل للعب للمغرب.وقال الاتحاد المغربي في بيان: تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى.وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2020 وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من ثلاث مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.وشارك يامل، البالغ من العمر 16 عاما، في مباراتين مع إسبانيا وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة اسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.وتحول يامال، رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات.