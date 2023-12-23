السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد والنصر يبلغان نهائي دوري الشابات

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الدوري النسوي تحت 19 عاما لموسم 2023/2024
عمان- الغد- حسم فريقا النصر والاتحاد تأهلهما إلى نهائي الدوري النسوي تحت 19 عاما لموسم 2023/2024.

وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان اف سي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بذات النتيجة.اضافة اعلان

ويقام نهائي البطولة عند الخامسة عصر الخميس المقبل، بمواجهة النصر مع الاتحاد، على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي عمان اف سي نظيره الاستقلال، بالتوقيت ذاته لتحديد المركز الثالث، على ملعب البولو 2.

وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
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