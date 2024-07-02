 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد يبحث عن نقاط النصر بدوري المحترفات

الاتحاد يبحث عن نقاط النصر بدوري المحترفات
الاتحاد يبحث عن نقاط النصر بدوري المحترفات
عمان- يبحث فريق الاتحاد عن نقاط المباراة الافتتاحية لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفات لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي نظيره النصر عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
ويتطلع الاتحاد، إلى تعزيز رصيده النقطي وتسجيل الفوز السابع على التوالي، بحثا عن التقدم خطوة إضافية نجو المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
وكان الاتحاد، تجاوز نظيره النصر برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، حيث سجلت وقتها المهاجمة الجزائية بصفوف الفريق بن زيان فاطمة أول "هاتريك" في المسابقة، علما بأنها تحتل حاليا صدارة الهدافات برصيد 10 أهداف.
ويقدم الاتحاد مستويات مميزة في بطولة الدوري، جعلته متربعا على قمة الترتيب برصيد 18 نقطة وبالعلامة الكاملة، بعد أن فاز في المواجهات الست الماضية، مسجلا 22 هدفا كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه في مناسبتين فقط كأقوى خط دفاع.
ويسعى المدرب البحريني لفريق الاتحاد خالد الحربان، إلى وضع بصمته مع الفريق الذي تسلم مهمة قيادته مؤخرا، من خلال تطبيق بعض الخطط الذي يطمح إلى اعتمادها مع الفريق في المرحلة المقبلة، قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها منتصف الشهر الحالي في عمان.
ومن المتوقع أن يواصل الحربان اعتماده على كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، حورية أفاك، تسنيم اسليم، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يعيش النصر ظروفا صعبة في دوري المحترفات بعد تلقيه 5 خسائر في مرحلة الذهاب، إلا أن النقطة الأولى التي حصل عليها في الجولة الماضية بتعادله مع الحسين، منحت الفريق بصيصا من الأمل في قدرته على تدارك الأخطاء وعلاجها بأسرع وقت.
ولم يستطع النصر تسجيل أي هدف خلال 6 مباريات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى مع فريق في مرحلة الذهاب بجميع نسخ دوري المحترفات السابقة، ومع الجولة الأولى من مرحلة الإياب، ما يجعل مدرب الفريق عبد الفتاح الشدفان أمام تحد صعب في تعديل مسار النصر من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.
ويعول الشدفان في خياراته الأساسية على كل من: سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، تمارا أحمد، مسار عثامنة، تحرير القواسمة، روبي موسى، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.
وتختتم الجولة السابعة غدا بمواجهتين، حيث يواجه الاستقلال (6 نقاط) نظيره عمان اف سي (12 نقطة)، عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الأرثوذكسي (9 نقاط) نظيره الحسين (7 نقاط) عند الساعة التاسعة مساء، علما بأن المباراتين ستقامان على ملعب البولو أيضا.
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