الاتحاد يتطلع لحسم لقب "المحترفات" أمام الأرثوذكسي الليلة

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - يتطلع فريق الاتحاد لحسم لقب دوري المحترفات لكرة القدم والتتويج للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي نظيره الأرثوذكسي الليلة عند الساعة السابعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية.وينشد الاتحاد تحقيق نتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل تأكيد أحقيته بالفوز بلقب “المحترفات” بنسخته الخامسة، حيث يحتل الصدارة حاليا برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأرثوذكسي الذي يأتي بالمركز الثاني، مع وجود مباراة إضافية لفريق الأرثوذكسي الأسبوع المقبل بالجولة الختامية أمام النصر.وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجلته اللاعبة إيناس الجماعين، فيما تعادل الطرفين بمباراة الإياب من دون أهداف.وافتتحت أمس الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية، من خلال مباراة جمعت عمان اف سي والنصر على الملعب نفسه، في مواجهة كان يهدف كل فريق من خلالها الانفراد بالمركز الثالث سعيا للظفر بالميدالية البرونزية ليلة التتويج الأسبوع المقبل.ويدخل فريق الاتحاد بطموحات كبيرة بعد فوزه مؤخرا بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، إذ كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر بالبطولة، بفوزه على عمان اف سي في مناسبتين، وعلى اتحاد جدة السعودي، وتعادله مع الهلال السعودي، وتخطيه الأرثوذكسي بفارق الركلات الترجيحية، فيما نالت لاعبته شرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة، وحصلت لاعبته اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة هدافة البطولة.وتشكل المواجهة الحاسمة والمفصلية مفترق طرق للفريق الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على اللقب الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح الأهلي، مع تمني إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبات بعدم تكرار السيناريو وفقدانه مجددا هذا الموسم.وتغيب عن الفريق أبرز لاعباته تسنيم أبو الرب بداعي الإصابة، لتنضم إلى زميلتها تسنيم اسليم التي أصيبت في فترة سابقة بالموسم، ما يدفع المدير الفني للفريق جويل كورنيللي للتفكير بخيارات أخرى لتعويض أبو الرب التي نالت جائزة أفضل لاعبة في دوري المحترفات الموسم الماضي.ومن المتوقع أن يعتمد كورنيللي في التشكيلة الأساسية على كل من شيرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، أمنية محمود، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش وليلى إسكندر.ويتطلع الأرثوذكسي هو الآخر للفوز باللقب، حيث استغل العثرات التي تعرض لها منافسه في مرحلة الإياب، وتمكن من تحقيق سلسلة نتائج إيجابية مكنته من الإبقاء على حظوظه بالمنافسة حتى الجولات الأخيرة.واحتل الأرثوذكسي المركز الرابع في بطولة الأندية الأردنية السعودية، بعد نتائج ومستويات متباينة، حيث فاز على الشباب السعودي والنصر الأردني، فيما خسر من النصر السعودي بالدور الأول، وودع البطولة أمام منافسه بلقاء الليلة بركلات الترجيح.ويأمل مدرب الفريق سالم القرا، اختيار التشكيلة المثالية القادرة على خطف النقاط الثلاث، بحثا عن الاحتفاظ بأمل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه أيضا، معتمدا في خياراته على كل من جود الشنطي، شذى سهاونة، سلوى خليل، لما العمري، سبأ الصقور، جيليان مورغان، إنشراح حياصات، ناومي أنيما، سارة عامر، لونا المومني ورحمة جافارو.