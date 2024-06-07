الاتحاد يتطلع لمواصلة صدارة "المحترفات" عبر الاستقلال

مهند جويلس

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عمان - يتطلع فريق الاتحاد إلى مواصلة صدارته بدوري المحترفات لكرة القدم، عندما يواجه نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، في ختام منافسات الجولة الثالثة من البطولة.وبدأ الاتحاد حامل لقب النسخة الماضية من دوري المحترفات، مشواره في النسخة الحالية بتسجيل فوزين متتاليين على عمان اف سي والنصر، وبتسجيله 7 أهداف كأقوى خط هجومي، مقابل عدم تلقيه أي هدف.ويمني الاتحاد النفس في مواصلة النتائج والعروض الإيجابية، بعد أن كان أكثر الفرق إقناعا في الجولتين الماضيتين، ليثبت الفريق بقيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، أنه المرشح الأوفر لحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.ويبرز من الاتحاد كل من شيرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، تقى غازي، حورية عفاق، زينة حازم، إيناس الجماعين، بن زيان فاطمة، لين البطوش، روزبهان فريج وزينب قندوسي.ويدخل الاستقلال المواجهة أملا بتسجيل أول فوز له على الاتحاد في تاريخ مواجهات الطرفين بدوري المحترفات، بعد 6 مباريات سابقة بالموسم الماضيين شهدت فوز الاتحاد.ويعتمد مدرب الاستقلال منير أبو هنطش في خياراته الأساسية على كل من جود العبادي، علا عوض، ليان اعبيد، سبأ الصقور، ريتال الشوبكي، أريام الزهيري، ياسمين الأجرب، صافيا أدونجو، ملاك خضراوي، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من وسيم طبيشات حكما للساحة، المساعد الأول محمد محرم، المساعد الثاني ياسمين سلامة، ومرح حسون كحكم رابع.وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة الثالثة، حيث التقى النصر مع الأرثوذكسي، فيما واجه عمان اف سي نظيره الحسين إربد.الجدير بالذكر أن دوري المحترفات يقام على 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، بحيث يشارك في البطولة 6 فرق، ويخوض كل فريق 15 مباراة، على أن يتوج باللقب الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط.