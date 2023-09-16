السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الاتحاد يتوج بلقب "المحترفات"

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دوري المحترفات لكرة القدم
توج فريق الاتحاد بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه مساء السبت، بعد ختام منافسات النسخة الخامسة من البطولة.

ومنحت عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة ستيفاني النبر بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار لقب البطولة لفريق الاتحاد بعد حصوله على 27 نقطة بفارق 4 نقاط أقرب ملاحقيه عن الأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، فيما توج عمان اف سي بالميداليات البرونزية. اضافة اعلان

وحصلت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة بالبطولة، والمهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة هدافة البطولة، وشرين الشلبي أفضل حارسة مرمى، ولاعبة الأرثوذكسي ناومي أنيما أفضل لاعبة أجنبية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة فوز عمان اف سي على نظيره الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدف.
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