الاتحاد يتوج بلقب دوري الشابات للكرة



عمان- الغد- توج فريق الاتحاد بلقب دوري السيدات تحت 19 عاما لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره النصر بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء الخميس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.



وسلمت عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، كأس البطولة لقائدة فريق الاتحاد ديانا الجولاني، والميداليات الذهبية للفريق، فيما تم منح لاعبات النصر الميداليات الفضية.



وحصل فريق عمان اف سي على المركز الثالث، وتتويجهم بالميداليات الفضية، بعد فوزهم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الاستقلال بفارق الركلات الترجيحية.

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