الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد يتوج بلقب دوري الشابات للكرة

WhatsApp Image 2023-12-28 at 20.04.27
دوري السيدات تحت 19 عاما لكرة القدم


عمان- الغد- توج فريق الاتحاد بلقب دوري السيدات تحت 19 عاما لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره النصر بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء الخميس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب. 

وسلمت عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، كأس البطولة لقائدة فريق الاتحاد ديانا الجولاني، والميداليات الذهبية للفريق، فيما تم منح لاعبات النصر الميداليات الفضية. 

وحصل فريق عمان اف سي على المركز الثالث، وتتويجهم بالميداليات الفضية، بعد فوزهم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الاستقلال بفارق الركلات الترجيحية.

اضافة اعلان

 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
w1280-p4x3-2021-12-10T171241Z_1290441139_UP1EHCA19YQ5A_RTRMADP_3_SOCCER-ARABCUP-TUN-OMN-REPORT (1)

نجم مانشستر يونايتد أبرز الغائبين عن منتخب تونس في أمم أفريقيا

منذ1 ساعة
448500

وفاة شرطي بسبب شغب جماهيري في اليونان

منذ2 ساعة
415267417_765195032303151_3718418370118167815_n

المنتخب الوطني يتعثر أمام نظيره اللبناني ودياً

منذ4 ساعة
maxresdefault (9)

11 لاعباً من إنجاز المونديال خارج تشكيلة المغرب لكأس الأمم

منذ4 ساعة
IMG-20231227-WA0078

الجليل يفسخ عقود 6 لاعبين من فريق الكرة

منذ21 ساعة
نجم فريق الوحدات تحت 17سنة سلافا حمدي-(الغد)

سلافا حمدي.. "جوكر" قادم بقوة من فئات الوحدات إلى الكرة الأردنية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

معادلتا واشنطن بشأن حماس والسلطة الفلسطينية

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاعتماد على الذات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية.. لهذا نحتاجها

سميح المعايطة |اليوم

تشخيص حالة "حسن النوايا"

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات | منذ24 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 