الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الاتحاد" يطلق "الهوية البصرية" ويكشف عن الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية

1715867738956067200
الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية لكرة القدم - (من المصدر)
عمان-الغد- ضمن تطلعات اتحاد كرة القدم لمواكبة التطور وخلق علامة مؤسسية فريدة ومتميزة، أطلق الاتحاد الهوية البصرية الجديدة، والتي تحمل دلالات وأبعاد وطنية، بشكل حديث ومعاصر، من خلال دمج ألوان العلم الأردني، وإبراز النجمة السباعية بشكل رئيس، لتعزيز الروح الوطنية والانتماء بين اللاعبين والجماهير.اضافة اعلان
وتتضمن الهوية البصرية الجديدة، تدشين الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية للمرة الأولى، حيث سيتم استخدامه خلال مشاركات المنتخبات في المباريات والمنافسات، فيما تم تعديل شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم.
ويرمز شعار المنتخبات الوطنية، للقوة والتكاتف والشغف والطموح، من خلال تصميم العلم الأردني والنجمة السباعية محاطا بإطار الدرع، ليعبر عن القوة والإرادة والعزيمة، عند اللاعبين والجماهير.
في المقابل، يعبر شعار الاتحاد الأردني بشكله الدائري عن المؤسسية والشفافية، بالتفاف ألوان العلم الأردني حول النجمة السباعية، ليشكل منارة للعمل المؤسسي المتطور، مجسدا آمال وطموحات كرة القدم الأردنية.
ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة، في إطار رؤية الاتحاد للنهوض بكرة القدم الأردنية، وتطوير الجوانب الإدارية والفنية، وتعزيز التواصل البصري في عالم كرة القدم، بالتزامن مع التجهيز للإعلان عن استراتيجية الاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، سعيا إلى تحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة

الزياني: القادة العرب شددوا على أهمية تعزيز قيم التسامح بين الأديان والثقافات

منذ 27 دقيقة
1715891895476865300

أبو السعود وحبيب يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز

منذ 38 دقيقة
images

"الصيفي" يستضيف الجولة الأولى من دوري الأردن للقفز عن الحواجز

منذ 40 دقيقة
1715864880376001600

الأرثوذكسي يطبع قبلاته على لقب "سلة الناشئين"

منذ 42 دقيقة
1715864880456001800

"فيفا" يصادق على "روزنامة" بطولاته للسيدات ويؤكد استضافة قطر لكأس العرب

منذ 42 دقيقة
10_9

إنجلترا تستعين بـ"الذكاء الاصطناعي"

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ24 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |15 أيار 2024
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy
 
 