"الاتحاد" يطلق "الهوية البصرية" ويكشف عن الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية

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عمان-الغد- ضمن تطلعات اتحاد كرة القدم لمواكبة التطور وخلق علامة مؤسسية فريدة ومتميزة، أطلق الاتحاد الهوية البصرية الجديدة، والتي تحمل دلالات وأبعاد وطنية، بشكل حديث ومعاصر، من خلال دمج ألوان العلم الأردني، وإبراز النجمة السباعية بشكل رئيس، لتعزيز الروح الوطنية والانتماء بين اللاعبين والجماهير.وتتضمن الهوية البصرية الجديدة، تدشين الشعار الجديد للمنتخبات الوطنية للمرة الأولى، حيث سيتم استخدامه خلال مشاركات المنتخبات في المباريات والمنافسات، فيما تم تعديل شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم.ويرمز شعار المنتخبات الوطنية، للقوة والتكاتف والشغف والطموح، من خلال تصميم العلم الأردني والنجمة السباعية محاطا بإطار الدرع، ليعبر عن القوة والإرادة والعزيمة، عند اللاعبين والجماهير.في المقابل، يعبر شعار الاتحاد الأردني بشكله الدائري عن المؤسسية والشفافية، بالتفاف ألوان العلم الأردني حول النجمة السباعية، ليشكل منارة للعمل المؤسسي المتطور، مجسدا آمال وطموحات كرة القدم الأردنية.ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة، في إطار رؤية الاتحاد للنهوض بكرة القدم الأردنية، وتطوير الجوانب الإدارية والفنية، وتعزيز التواصل البصري في عالم كرة القدم، بالتزامن مع التجهيز للإعلان عن استراتيجية الاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، سعيا إلى تحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.