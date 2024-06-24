الاتحاد يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم سلامي مدربا للنشامى

يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الأربعاء 26 حزيران، في مقره، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، جمال سلامي، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للنشامى.

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ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل التقديم والمؤتمر الصحفي.



وكان الاتحاد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام مطلع العام 2027 في السعودية.



ويضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.



‎يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات ‎وأبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.



‎كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.