الاتحاد يلتقي الاستقلال بدوري المحترفات بحثا عن تصحيح المسار

مهند جويلس

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عمان- يتطلع فريق الاتحاد لتصويب مساره في دوري المحترفات لكرة القدم، وذلك بمواجهة فريق الاستقلال عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة الذي تقام على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وكان الاتحاد، تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الماضية على يد النصر بهدف دون مقابل، الأمر الذي جعل صدارته مهددة بمرحلة الإياب حال تلقيه خسارة أخرى من أحد المنافسين المباشرين على اللقب.وعلى الرغم من الهزيمة الأولى له في البطولة، إلا أن الاتحاد بقي في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما احتل الأرثوذكسي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط لفريق عمان اف سي (4 مباريات) في المركز الثالث، والنصر رابعا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الخامس والأخير الاستقلال وبرصيده نقطة واحدة.وتختتم منافسات الجولة غدا، بلقاء وحيد يجمع فريقي الأرثوذكسي وعمان اف سي على الملعب والتوقيت ذاته، على أن تتوقف البطولة حتى السابع من شهر تموز (يوليو) المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.الاتحاد * الاستقلالقدم فريق الاتحاد أداء جيدا في المباراة الماضية، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة ورعونة بعض اللاعبات في التعامل مع بعض الكرات في الثلث الأمامي، تسببت في عدم تحقيق هدف الفريق بالمحافظة على سجله خاليا من الهزائم والتتويج باللقب دون فقدان أي نقطة، وذلك كما حصل مع فريق عمان في موسمي 2020 و2021.ويشكل تعثر الفريق في مواجهة جديدة أمرا صعبا للفريق في ظل تبقي مواجهتين له في مرحلة الإياب أمام الأرثوذكسي وعمان اف سي، ما يدفع المدرب وائل غرز الدين لتغيير بعض من أفكاره الفنية خشية التعرض لهذا الأمر، وتوعية اللاعبات بخطورة الموقف وعدم الاستهتار في بقية المباريات.وتتنوع خيارات غرز الدين الفنية، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء هي: شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، لينا الصاحب وليلى إسكندر.وعلى الطرف المقابل، يواصل فريق الاستقلال مسلسل نزيف النقاط من جولة لأخرى، دون وجود حلول جذرية من المديرة الفنية للفريق سارة الشهابي، والتي تبذل قصارى جهدها مع اللاعبات خلال التدريبات من أجل تحفيزهن للابتعاد عن المركز الأخير، ومحاولة صناعة المفاجأة بإيقاف الاتحاد من جديد.ويعتمد الاستقلال على أسلوب الهجمة المرتدة في ظل تألق المهاجمة الكولومبية سارة كمباز في الفترة الماضية بعد انسجامها مع الفريق، إلى جانب اعتماده على حارسة المرمى جود العبادي التي تعد من أبرز اكتشافات الموسم حتى الآن.ومن المتوقع أن تعتمد الشهابي في قائمتها الأساسية اليوم على كل من: جود العبادي، ليان اعبيد، جود قدورة، جنفير كنكام، علا عوض، جنى القبج، نور أحمد، أسيل الخواجه، ياسمين الأجرب، أفنان حماد وسارة كمباز.