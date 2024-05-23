 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد يواجه النصر وعمان اف سي يلتقي الاستقلال بـ"المحترفات" اليوم

فريق الاتحاد النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
فريق الاتحاد النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
 يبحث فريق الاتحاد عن تأكيد انطلاقته المميزة بدوري المحترفات لكرة القدم، عندما يواجه نظيره النصر اليوم عند الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تقام مجرياتها على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويمني الاتحاد النفس في مواصلة النتائج والعروض الإيجابية، بعد أن كان أكثر الفرق إقناعا في الجولة الأولى، عقب تغلبه على عمان اف سي بثلاثية نظيفة، ليثبت الفريق بقيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، أنه المرشح الأوفر لحصد اللقب، والمحافظة عليه للموسم الثاني على التوالي.
ويبرز من الاتحاد كل من شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، تقى غازي، حورية عفاق، زينة حازم، إيناس الجماعين، بن زيان فاطمة، لين البطوش، روزبهان فريج وزينب قندوسي.
وفي المقابل، يأمل النصر في عمل ردة فعل إيجابية لصالحه، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى على يد الحسين إربد القادم من دوري الدرجة الأولى، وهو ما ناقشه المدرب عبد الفتاح الشدفان مع لاعباته خلال التدريبات الماضية.
ويعول الشدفان في قائمته الأساسية على كل من سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، روبي موسى، تمارا أحمد، شهد عبد الحليم، أنفال الصوفي، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إسراء المجالي، المساعد الأول رهف الأخرس، المساعد الثاني عنود محيسن ومرح حسون حكمة رابعة.
وينظر الاستقلال لنقاط مواجهته مع عمان اف سي، عندما يلتقيان عند الساعة الثامنة مساء على الملعب نفسه، في مباراة يبحث من خلالها الأول عن مواصلة التقدم، والثاني يأمل بالتعويض.
ويدخل الاستقلال المواجهة منتشيا بفوزه المميز في الجولة الأولى على الأرثوذكسي بهدفين دون رد، وهو ما يؤكد بأن الفريق هذا الموسم بقيادة المدرب منير أبو هنطش قادر على تحقيق مراكز متقدمة في البطولة.
ويعتمد أبو هنطش في خياراته الأساسية على كل من جود العبادي، علا عوض، ليان اعبيد، سبأ الصقور، ريتال الشوبكي، أريام الزهيري، ياسمين الأجرب، صافيا أدونجو، ملاك خضراوي، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.
ويبحث المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري، عن تقديم صورة مغايرة في ظهوره الثاني بالبطولة، معتمدا على لاعبات يمتلكن خبرات جيدة في البطولة، وهن: إسراء جلال، منى الصاحب، كونستانس أشيا، هيا خليل، رند أبو حسين، ماسا زيادة، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، بانه البيطار وتالا البرغوثي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إسراء مبيضين، المساعد الأول إيناس الملاح، المساعد الثاني بيان بكيرات، وبكر هباهبة حكما رابعا.
وأقيمت أمس أول مواجهات الجولة والتي جمعت الحسين إربد والأرثوذكسي على الملعب ذاته، علما بأن الأول كان يملك 3 نقاط من الجولة الأولى، فيما خسر الثاني بظهوره الأول.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
9083658e-7156-4c44-bbf4-5439c3c0272e

15 ميدالية ملونة للأردن مع ختام اليوم الأول للبطولة العربية للمصارعة

منذ7 ساعة
abce1f6b-2ab7-4f0d-a18d-f42aea08480d

الأرثوذكسي يتخطى الحسين إربد بدوري المحترفات

منذ8 ساعة
صراع على الكرة بين لاعبي الوحدات وشباب العقبة في لقاء سابق - (من المصدر)

الوحدات والرمثا يتسلحان بالتاريخ أمام شباب العقبة والجليل

منذ8 ساعة
جانب من تتويج منتخبات السيدات الفائزات بالمراكز الأولى من بطولة غرب آسيا لـ”الطائرة” الشاطئية-(الغد)

الأنظار تتجه من "شاطئية طائرة" غرب آسيا إلى العربية

منذ8 ساعة
اللاعب الأولمبي بكرة الطاولة زيد أبو يمن - (من المصدر)

أبو يمن.. مشوار حافل بـ"الطاولة" توج بالتأهل إلى الأولمبياد

منذ8 ساعة
الاتحاد العربي للمصارعة

إشادة عربية بتنظيم الأردن لبطولة المصارعة

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

1946

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب
 