الاتحاد يواجه النصر وعمان اف سي يلتقي الاستقلال بـ"المحترفات" اليوم

مهند جويلس

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يبحث فريق الاتحاد عن تأكيد انطلاقته المميزة بدوري المحترفات لكرة القدم، عندما يواجه نظيره النصر اليوم عند الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تقام مجرياتها على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.ويمني الاتحاد النفس في مواصلة النتائج والعروض الإيجابية، بعد أن كان أكثر الفرق إقناعا في الجولة الأولى، عقب تغلبه على عمان اف سي بثلاثية نظيفة، ليثبت الفريق بقيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، أنه المرشح الأوفر لحصد اللقب، والمحافظة عليه للموسم الثاني على التوالي.ويبرز من الاتحاد كل من شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، تقى غازي، حورية عفاق، زينة حازم، إيناس الجماعين، بن زيان فاطمة، لين البطوش، روزبهان فريج وزينب قندوسي.وفي المقابل، يأمل النصر في عمل ردة فعل إيجابية لصالحه، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى على يد الحسين إربد القادم من دوري الدرجة الأولى، وهو ما ناقشه المدرب عبد الفتاح الشدفان مع لاعباته خلال التدريبات الماضية.ويعول الشدفان في قائمته الأساسية على كل من سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، روبي موسى، تمارا أحمد، شهد عبد الحليم، أنفال الصوفي، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إسراء المجالي، المساعد الأول رهف الأخرس، المساعد الثاني عنود محيسن ومرح حسون حكمة رابعة.وينظر الاستقلال لنقاط مواجهته مع عمان اف سي، عندما يلتقيان عند الساعة الثامنة مساء على الملعب نفسه، في مباراة يبحث من خلالها الأول عن مواصلة التقدم، والثاني يأمل بالتعويض.ويدخل الاستقلال المواجهة منتشيا بفوزه المميز في الجولة الأولى على الأرثوذكسي بهدفين دون رد، وهو ما يؤكد بأن الفريق هذا الموسم بقيادة المدرب منير أبو هنطش قادر على تحقيق مراكز متقدمة في البطولة.ويعتمد أبو هنطش في خياراته الأساسية على كل من جود العبادي، علا عوض، ليان اعبيد، سبأ الصقور، ريتال الشوبكي، أريام الزهيري، ياسمين الأجرب، صافيا أدونجو، ملاك خضراوي، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.ويبحث المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري، عن تقديم صورة مغايرة في ظهوره الثاني بالبطولة، معتمدا على لاعبات يمتلكن خبرات جيدة في البطولة، وهن: إسراء جلال، منى الصاحب، كونستانس أشيا، هيا خليل، رند أبو حسين، ماسا زيادة، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، بانه البيطار وتالا البرغوثي.ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إسراء مبيضين، المساعد الأول إيناس الملاح، المساعد الثاني بيان بكيرات، وبكر هباهبة حكما رابعا.وأقيمت أمس أول مواجهات الجولة والتي جمعت الحسين إربد والأرثوذكسي على الملعب ذاته، علما بأن الأول كان يملك 3 نقاط من الجولة الأولى، فيما خسر الثاني بظهوره الأول.