الاجتماع الفني وقرعة "الرومانية" لبطولة آسيا للمصارعة تسحب اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يعقد عند الساعة 1:30 من مساء اليوم، الاجتماع الفني لبطولة آسيا للمصارعة - الأردن 2024 للفئتين تحت 17 و23 عاما، وقرعة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما للأوزان كافة، وذلك في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، للبطولة القارية التي تختتم نهاية الشهر الحالي.وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما إلى جانب حضور واسع لممثلي الاتحادات المشاركة والإداريين والمنظمين والإعلام، بإجمالي 850 مشاركا يمثلون 20 دولة، هي: الأردن، قيرغستان، اليمن، أوزبكستان، الصين تايبيه، وتركمانستان، طاجكستان، سورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند والصين.ويمثل الأردن في المصارعة الرومانية عن فئة تحت 23 عاما، اللاعبون: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم)، حيث يخوض اللاعبون نزالاتهم يوم غد بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.وخسر لاعب المنتخب الوطني عمر اسحاق أمس، نزاله على الميدالية البرونزية عن وزن تحت 45 كغم في المصارعة الحرة للفئة تحت 17 عاما، أمام منافسه الإيراني أمير عباس، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكوري الجنوبي يونجين تشون 5-1 قبل أن يخسر من منافسه الأوزبكي جورابيك راحيمينوف 0-10.وتوقف مشوار محمد اسحاق (وزن تحت 51 كغم)، عند حاجز الدور التمهيدي بخسارته أمام الأوزبكي كايرل لوكه 0-10، فيما كاد عبدالرحمن المرافي (وزن تحت 60 كغم)، يخسر من الكازاخستاني بيكاسيل والهندي سيتيندر بالنتيجة ذاتها 0-10.