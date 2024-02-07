الاحتفالات تملأ الشوارع في أمسية تاريخية للكرة الأردنية

يحيى قطيشات

تواصلت الأفراح والاحتفالات بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وتأهله للمباراة النهائية في بطولة كاس آسيا 2023 حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث عمت الأفراح الصاخبة مدن المملكة كافة، وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع ابتهاجا وأملا في إكمال المشوار والعودة بكأس البطولة.

وارتسمت على محيا عشاق الساحرة المستديرة تعابير البهجة والفرحة والسرور في ليلة لا تنسى حفر فيها التاريخ اسما لمنتخبنا الوطني، وبعد فاصل من الأهازيج والرقصات على إيقاع أبواق السيارات التي خرجت في مسيرة طافت المحافظات الأردنية من شمالها حتى جنوبها وهي تحمل أعلام الوطن وصور المنتخب.

وعبر الصغار والكبار عن فرحتهم ومشاعرهم الصادقة في مشهد انتظرته الجماهير طويلاً بعد سلسلة من الإخفاقات وتراجع المستوى كرويا، إلا أن عزيمة النشامى كانت حاضرة هذه المرة لترسم معها الفرحة من جديد وبإنجاز غير مسبوق.

وعبّرت الجماهير عن سرورها وسعادتها بفوز المنتخب، وهي التي احتشدت في التجمات والمقاهي أول من أمس، لمتابعة مباراة نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن "النشامى" رسم البسمة على شفاه الجميع وأعاد رسم ملامح خريطة الكرة العربية والآسيوية، بعد أن فرض نفسه بقوة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، وأثبت أن الكرة لا تعترف بالأسماء والتاريخ وأنها تكافئ المجتهد بمقدار الجهد المبذول داخل المستطيل الأخضر.

وعبرت إدارات الأندية الأردنية كافة عن اعتزازها وفخرها بما قدمه "النشامى" خلال منافسات البطولة، والتأهل التاريخي لنهائي البطولة القارية، وأكدت أن الإنجاز سيعود بالفائدة على الكرة الأردنية كاملة والأندية خاصة، وسيساهم في بداية جديدة بين الأندية والاتحاد، بحثا عن إيجاد حلول للأزمة المالية الصعبة التي تضرب الأندية في هذا الموسم.

وحرصت الأندية على تقديم التهاني والمباركة للنشامى لاعبين والجهازين الفني والإداري وأسرة اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.

وعملت إدارات الأندية على متابعة مباراة نصف النهائي مع الجماهير في مقرات الأندية والتجمعات الكبيرة التي وفرتها وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب وعدد من الجهات الأخرى، في أجواء رائعة لتشجيع النشامى والاحتفال بالفوز والتأهل لنهائي.

ومن أبرز ما كتبته الأندية على صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك"، عقب الفوز المدوي على كوريا الجنوبية 2-0، منشور النادي الفيصلي الذي قال: "نشامى الأردن يحطون الرحال في نهائي لوسيل".

فيما علق نادي الحسين قائلا: "باللهجة الأردنية.. الرعب الأردني يتواصل"، وكتب نادي الوحدات "في الطريق إلى الدور النهائي لأمم آسيا، آسيا تطرب على إيقاع "الدحية الأردنية، الحسين عموتة أستاذ ورئيس قسم".

واحتفل نادي السلط بفوز المنتخب بمنشور: "النشامى نحو الإنجاز والموعد ملعب لوسيل.. مبروك لجماهير الوطن".

وأشاد نادي مغير السرحان بلاعبي المنتخب قائلا: "ألف مبروك للنشامى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية وعقبال كأس آسيا"، فيما كتب نادي شباب الأردن: "النشامى جابوها وعلى الكأس ناويين".

وعبر اللاعبون والمدربون والإداريون في الأندية، عن سعادتهم بهذا الإنجاز من خلال الاحتفالات المباشرة، وتقديم التهنئة من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإشادة بما قدمه النشامى في البطولة وقدراته على الفوز باللقب والعودة بكأس القارة.

وقال نجم الكرة الأردنية السابق ومدرب فريق الفيصلي أحمد هايل في تصريح لـ "الغد": "فوز تاريخي وتأهل مستحق للنشامى بعد انتصارات مدوية ومستويات فنية رائعة وأداء للذكرى من اللاعبين الذين أثبتوا قيمة اللاعب الأردني وإمكانياته البدنية والفنية، الأمل كبير في العودة للوطن بكأس البطولة القارية عن جدارة واستحقاق".

وأثنى هايل على القيادة الفنية المميزة لعموتة خلال مباريات البطولة، ونهجه الهجومي الصاخب، والتوظيف الجيد لإمكانيات اللاعبين في مختلف المراكز، وأضاف: "دعم القيادة الهاشمية للمنتخب ورعاية سمو الأمير علي بن الحسين ووقفة الجماهير الأردنية في الوطن وخارجه وكوكبة اللاعبين والجهاز الفني كلها عوامل ساهمت في تحقيق الإنجاز".

من جانبه، قال الحارس التاريخي للمنتخب وصاحب 4 مشاركات بكأس آسيا عامر شفيع في تصريح لـ"الغد": "إنجاز تاريخي بكل المقاييس، النشامى أثبت قدراته الفنية وإمكانيات اللاعبين الرائعة، الانتصارات جاءت من خلال الأداء المميز والإصرار والقوة والرجولة".

وتابع: "توقعت هذا الإنجاز الذي أفرح الشعب الأردني، إن شاء الله العودة باللقب وإكمال الفرحة الأردنية بفضل الرعاية من القيادة الهاشمية ودعم سمو الأمير علي بن الحسين للمنتخب"، كما شكر شفيع الجهاز الفني بقيادة عموتة واللاعبين على هذا الإنجاز.

وقدم رئيس نادي مغير السرحان عبد الله السرحان، التهنئة للمنتخب الذي أفرح وأسعد الأردنيين بهذا الإنجاز غير المسبوق، وأضاف في تصريح لـ"الغد": "أروع وأجمل مباريات المنتخب خلال السنوات الماضية، أداء فني متطور خاصة الجانب الهجومي، تمكن النشامى من إسعاد الأردنيين وتوحيدهم خلفه من خلال زرع الأمل بالظفر باللقب الآسيوي الذي سينعكس إيجابيا على منظومة الكرة الأردنية في الفترة المقبلة".

أما إداري المنتخب الأولمبي السابق ماهر طعمة قفال: "الحمد لله على هذا الإنجاز، النشامى رفعوا رؤوسنا، ان شاء الله اللقب أردني والفرحة المستمرة، المنتخب يضم جيلا من اللاعبين المميزين والقادرين على التأهل لمونديال 2026، الانتصارات الأردنية في البطولة مستحقة، واللاعب الأردني تفوق في كافة المواجهات وفتح لنفسه الطريق نحو الاحتراف في أفضل الدوريات".

وامتدت الإشادة بالمنتخب الوطني إلى خارج حدود الوطن، حيث صرح لاعب منتخب قطر السابق مشعل مبارك في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "نفتخر كعرب بوصول الأردن للنهائي، الحسين عموتة مدرب هادئ ويقدم عملا مميزا مع الأردن، كل التوفيق للنشامى في المباراة النهائية".

وأبدع نجوم الكرة الأردنية السابقين حاتم عقل ومحمود شلباية وعثمان الحسنات في إعطاء النشامى حقهم في منافسات البطولة، وتحليل الأداء الفني المتطور وقدرات اللاعبين وامكانياتهم من خلال مشاركاتهم في برنامج "مساء اسيا" الذي يقدم على قناة أبو ظبي الرياضية، وبرنامج " المجلس" الذي يقدم على قناة الكاس القطرية، حيث أشادوا بما يقدمه اللاعب الأردني في البطولات المجمعة، وان الأمر صار تحدياً لهم بعد التوقعات بأنهم لن يحققوا شيئا وسيخرجون من دور الـ16 من البطولة القارية، وردوا بشكل عملي على انتقادات عدد من المحللين الذين كانوا ينتقدون أداء المنتخب، ويقللون من إمكانيات النشامى من دون وجه حق فنيا".

وشكل المنسف الأردني محور الحديث في مختلف نقاشات المجالس الرياضية والتحليل في القنوات الرياضية، كما أن الكنافة متواجدة بعد كل انتصار وفرحة أردنية من منتخب النشامى الذي خطف القلوب والعيون ونال الثناء والإشادة والتقدير والاحترام، بعد أن قلب التوقعات ليصل إلى نهائي البطولة.

وصدحت حناجر المشجعين من مختلف العربية، بهتافات وأناشيد تتغنى بالأردن ومنتخبه الوطني، والتحف المعلقون والمحللون الرياضيون في عدد من القنوات العربية بوشاحات العلم الأردني، مؤكدين بالصوت والصورة والروح أن اليوم كل العرب أردنية خلف النشامى، وتغنى المعلقون ومحللون بالمنتخب الوطني ونجومه، بينما عبر النشطاء العرب عن فرحتهم بهذا التأهل التاريخي، ففوز "يعني فوزنا نحن".

وواكبت القناة الرياضية الأردنية المنتخب الوطني وانتصاراته من خلال ستوديو مفتوح قبل وبعد المباريات، واستضاف عدد من نجوم الكرة الأردنية والإعلامين وفتح بث مباشر مع الزملاء في قلب الحدث بالدوحة، وهذا ينطبق على كافة القنوات والمواقع الأردنية التي تفاعل مع الإنجاز بكل مهنية، ورصدت الفرحة الغامرة للجماهير في الشوارع.

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