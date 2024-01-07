الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاستضافة الآسيوية تتصدر الأجندة المزدحمة لـ"المصارعة" في العام 2024

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من منافسات بطولة آسيا للمصارعة التي استضافتها المملكة خلال العام الماضي - (من المصدر)
عمان – سيكون العام 2024، حافلا بالعديد من الأحداث المهمة للمصارعة الأردنية على المستويات المحلية والقارية والعالمية، وذلك وفقا لما كشف عنه اتحاد اللعبة في أجندته المعتمدة للعام الحالي.اضافة اعلان
وسيشارك الحكم الأردني منير السلاق في بطولة التصنيف العالمي للاعبين، التي تقام في العاصمة الكرواتية "زغرب" بالفترة من 10 إلى 14 كانون الثاني (يناير) الحالي، سعيا للحصول على نقاط إضافية تعزز حظوظه في المشاركة بإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية، على أن يشهد الشهر الحالي كذلك تنظيم جولتين من دوري المصارعة للفئتين تحت 12 و15 عاما (روماني وحرة).
وينظم "المصارعة" في شباط (فبراير) المقبل، جولات إضافية من دوري المصارعة المحلي للفئات العمرية تحت 17 و20 و23 عاما، إلى جانب فتح الباب أمام تنظيم معسكر دولي للفئتين تحت 15 و17 عاما في الشهر ذاته، أو تأجيله إلى نيسان (أبريل) المقبل، على أن ينخرط المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية في معسكرين ببلغاريا في شباط (فبراير) المقبل. وفي آذار (مارس) المقبل، يشارك المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 7 منه، كما ومن المقرر أن يتم تنظيم بطولة رمضانية للأندية خلال الشهر ذاته، على أن يشارك المنتخب الوطني للرجال في البطولة التأهيلية الآسيوية وبطولة آسيا بالفترة من 11 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في تركيا "إسطنبول" خلال أيار (مايو) المقبل.
ويخطط المصارعة لتنظيم بطولة دولية في أيار (مايو) المقبل للفئتين تحت 15 و17 عاما، إلى جانب المشاركة ببطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 20 عاما نهاية الشهر ذاته، في الوقت الذي سيكون فيه شهر حزيران (يونيو) المقبل، حافلا بالعديد من الأحداث المهمة للمصارعة الأردنية، والمتمثلة باستضافة المملكة لبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 منه، وتسبقها المشاركة في بطولة العرب تحت 15 و20 عاما في الجزائر، إلى جانب المشاركة في الجولة الثانية من بطولة التصنيف العالمي للاعبين بهنغاريا.
ومن المقرر أن يستضيف الأردن بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل، كما يشهد آب (أغسطس) المقبل، إقامة منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) إلى جانب تنظيم بطولة المملكة للفئات تحت 15 و17 و20 عاما، وبطولة العالم تحت 17 عاما، التي تحتضنها العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" نهاية الشهر ذاته.
وتقام بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في إسبانيا بالفترة من 2 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، فضلا عن تنظيم "المصارعة" جولتان للفئتين تحت 12 و17 عاما، كما تحتضن ألبانيا منافسات بطولة العالم تحت 23 عاما في الفترة من 21 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والذي يشهد أيضا مشاركة متوقعة في بطولة البحرين الدولية تحت 17 عاما، في الوقت الذي تقام فيه بطولة العالم "المحاربين القدامى" في مدينة بوريك الكرواتية بالفترة 8 إلى 13 منه، وسط توقعات بمشاركة متجددة للنجمين السابقين صالح الزريقات ويحيى أبو طبيخ.
كما ومن المقرر أن ينظم اتحاد المصارعة جولتين يومي الأول والثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمصارعة الحرة والرومانية للرجال، على أن يختتم "المصارعة" نشاطاته للعام الحالي بالمشاركة في البطولة العربية للرجال، والتي تحتضنها تونس خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وحققت لعبة المصارعة الأردنية العديد من الإنجازات المحلية والعربية والآسيوية والدولية خلال العام الماضي، حيث ساهمت الاستضافتان الآسيوية والعالمية في إنعاش خزينة اتحاد المصارعة، بعدما بلغ إجمالي صافي أرباح الاستضافتين نحو 380 ألف دينار، وسط آمال وتطلعات بأن يكون العام الحالي مليئا بالإنجازات والنجاحات الكبيرة لأسرة المصارعة.
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