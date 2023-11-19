الاستعانة بالمستشار النفسي ضرورة ملحة في الرياضة الأردنية

مصطفى بالو

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عمان- أكد مختصون في علم النفس، ضرورة اقتحام المستشار النفسي لحقل الرياضة الأردنية بقوة أكبر، في ظل أهمية هذا العلم لتحفيز وتجهيز نجوم الرياضة لتقديم أفضل ما لديهم، والتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الرياضية.واعتبر مختصون، أن المنتخبات والأندية في العالم باتت تلجأ إلى المستشار النفسي ولكن بدرجات مختلفة، مؤكدين عظمة تأثير الجانب النفسي في صناعة الإنجازات وتجهيز اللاعبين نفسيا.وأكد المختص في علم النفس د. موسى مطارنة، أن المستشار أو المختص النفسي لا يقل أهمية عن أعضاء الجهاز الفني، في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مشددا على ضرورة إيلاء علم النفس الرياضي أهمية كبيرة، مشبها هذا الدور بدور محلل الأداء في الفريق، الذي يقدم أدق التفاصيل عن شخصية اللاعب.وأضاف: المستشار النفسي يؤهل اللاعب نفسيا للعطاء والإبداع، ويتعامل مع حالات الإحباط وهبوط المستويات بأسلوب علمي نفسي يحقق النتائج المرجوة، ويقلل من المشاكل الفردية أو الجماعية التي تطرأ على الساحة الرياضية ويساهم في علاجها إلى حد كبير".وقال المتخصص مطارنة في رده على استفسارات "الغد" حول هذا الموضوع: "علم النفس يدخل في كل مجال بالحياة بما في ذلك المجال الرياضي، وتتلخص أهميته في قدرة عالم النفس أو المختص في علم النفس الرياضي بحل المشاكل، ويحقق حالة من الانسجام مع النفس، والتكيف مع البيئة من خلال كسب مهارات جديدة في إطار الصحة النفسية التي تفرض نفسها بقوة في كبرى المنتخبات والأندية العالمية، وهو الإطار السائد في المجتمع الغربي من خلال وجود مستشار نفسي لكل أسرة".وعن أهمية المتخصص في علم النفس في فريق المجتمع الرياضي، أجاب د.مطارنة: "إذا نظرنا إلى الفريق الرياضي، نجد أنه مجتمع يتكون من لاعبين عدة، له واجبات وعليه مهمات، ولكل لاعب ثقافة وأفكار خاصة به، ومفاهيم مختلفة، لتجد علم النفس يخوص في أعماق تلك البية النفسية، لخلق روح الفريق وخلق الانسجام النفسي وردم فجواتها، باعتبارها الحافز الأساس للعطاء وتنفيذا لأفكار المدرب".وأضاف: "نجد اللاعب سفيرا لبلده أينما حل وارتحل، لذا يجب أن يكون متزنا نفسيا، حتى يتمكن من عكس ثقافة بلده وتمثيلها الرياضي المشرف، وهنا تكمن أهمية علم النفس الرياضي".وزاد مطارنة: "يعد المختص أو المستشار النفسي خطة عمل مع كل لاعب، لتقديم المعالجات النفسية، وتجهيزه نفسيا وذهنيا للأمور البدنية والتكتيكية، ويعمل أيضا على خطة عمل، تماما كما يعمل الجهاز الفني، ويقترب إلى حد كبير من مفهوم محلل الأداء، وإن كان الأول يهتم بالأداء العام بدنيا وفنيا وتكتيكيا، فإن المستشار النفسي يهتم بالأداء النفسي لكل لاعب وفق مؤشر يعالج الهبوط النفسي بهدف الصعود إلى أعلى درجات الجاهزية النفسية، خاصة وأن الملعب يحتاج من اللاعب متانة وصلابة نفسية، بهدف العطاء والإبداع.وحول ما يحدث في صفوف الفريق الواحد من مشاكل بين مدرب ولاعب، أو اللاعبين مع بعضهم البعض، أو عزوف جماعي عن التدريبات لأسباب شخصية أو مالية، من الناحية النفسية، قال متخصص علم النفس مطارنة: "هذا سببه غياب المختص النفسي في الفريق أو النادي أو المنتخب، لأن اللاعب في النهاية إنسان، ويحتاج إلى إعداد نفسي للسيطرة على انفعالاته، والتعامل الناضج مع ظروفه الحياتية والاجتماعية يتقدمها الموضوع المالي، ويوجهه ليكون عقله بالملعب، كلاعب مهتم بسلوكه وأناقته النفسية ويعالج مشكلاته أولا بأول".وأردف قائلا: "يمتد دور المستشار النفسي، إلى تأهيل اللاعب للتعامل مع أقرانه، ومع مسؤوليه إداريا وفنيا، ويطرد الأفكار السلبية، لذا تخف حدته، مما يقلل من مشاكل اللاعب أو المجموعة، ولعل انطلاق إدارة النادي أو حتى الجهاز الفني إلى العقوبات مباشرة، سببه عدم قدرتهم على التعامل النفسي الدقيق مع الفرد أو المجموعة، لذا تتفاقم المشاكل ويحدث الخلل وعدم الاستقرار بالمجموعة، وتؤثر على النتائج بشكل عام وتصطدم الجماهير من دون أن تقدم العلاج الدقيق، وذلك سببه غياب المتخصص أو المستشار النفسي في رياضتنا وأنديتنا ومنتخباتنا المحلية.وبين مطارنة: "أن اللاعب يلعب ضمن مجموعة، وهناك الكثير من المسؤولين عنه من النواحي الإدارية والفنية، وعلم النفس يهيء اللاعب لتقبل الآخرين، وتقبل النقد، وتقبل التعلم والأخيرة لها أهمية كبيرة، فإن لم يتجهز اللاعب نفسيا كي يتعلم ويتطور داخل الملعب، سيصبح عالة على فريقه ويشكل "نشازا"، لأن كرة القدم وغيرها من الرياضات الجماعية تقوم على المجموعة، وتنجح بالانسجام التام، ودور المستشار أو المختص النفسي الغوص في تلك الأمور لتحيقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي أو الجماعي للفريق أو المنتخب".واستطر د. مطارنة: "عالم النفس يجب أن يعيش حياة دائمة بين عناصر الفريق أو المنتخب، من خلال المستشار النفسي الذي يتلخص دوره في رفع المعنويات، وبث العزيمة وروح التحدي بأساليب نفسية عميقة، في الوقت الذي يتعامل فيه بعلمه وخبرته مع الانتكاسة أو الإحباط الذي قد يتعرض له اللاعب أو الفريق بشكل عام، فمهمته تتلخص في مسح ملامح الإحباط من كوامن كل لاعب، ويستبدلها بالهمة العالية والصفاء النفسي والذهني، الذي يمنح اللاعب القدرة على ممارسة ذكائه ومزجه بمهاراته والتخطيط بشكل أفضل، للتفاعل الإيجابي والانسجام مع المجموعة داخل الملعب بشكل أكبر، بحيث ينعكس إيجابا على المستوى العام للفريق أو المنتخب، ويدفع نحو تحقيق النتائج والأهداف المرجوة".ويؤكد لاعبون فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، الحاجة الدائمة لمستشار نفسي، كاشفين النقاب عن تأثرهم في الكثير من الأوقات بحالات نفسية سيئة نتيجة ظروف متعددة، تؤثر على مردودهم في الملعب، وتجلب لهم النقد لتراجع مستوياتهم.