الاستعانة بمدرب تونسي لحراس مرمى منتخبات "اليد"

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عمان –الغد– تعاقد الاتحاد الأردني لكرة اليد مع مدرب تونسي متخصص بتدريب حراس المرمى، لينضم إلى الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد العديد من المشاركات الرسمية في البطولات الآسيوية والعربية.ويسعى الاتحاد من خلال هذا التعاقد إلى رفع المستوى الفني لحراس المرمى، وحاجة المنتخبات الوطنية إلى مثل هذا التخصص، حيث يعتبر حارس المرمى أحد أبرز عناصر الفريق.من ناحية أخرى يخوض المنتخب الوطي للشباب مساء اليوم، مباراته الودية الأولى في معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة الدمام السعودية، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب الكويتي، فيما يلاقي المنتخب السعودي يوم غد.ويأتي المعسكر التدريبي ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب والذي يسبق مشاركاته الرسمية في البطولات المقبلة، وأبرزها المشاركة في البطولة الآسيوية المقررة في إيران خلال شهر تموز(يوليو) المقبل.ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود ياغي ويضم كلا من: المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، ومساعده محمد طه، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبد الهادي العتيق، إضافة إلى اللاعبين علي جعارة، أحمد شاهر، قصي أحمد، أحمد العطابي، خليل العطابي، ورد حرافشه، أحمد المنسي، يوسف حمور، حمزه عبيدات، ياسين حليمه، وسفيان أبو رمان، تامر الظواهره، أحمد سمير، سيف أمجد وهاني معتصم.ويركز الاتحاد الأردني حاليا كثيرا على المنتخب الوطني للشباب من خلال الدعمين الفني والمالي وتوفير المتطلبات أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الطيبة في الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى أن هذا الفريق ومعه مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين سيشكلون المنتخب الوطني للرجال ضمن خطة الاتحاد المقبلة، وذلك حسب البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد العبة مؤخرا، والذي أوضح أنه سيتم إعداد منتخبي الشباب والناشئين ضمن برامج عمل فنية شاملة، تهدف إلى رفع المستوى الفني للاعبين، والمشاركة بهم في البطولات الرسمية المقبلة، ومن ثم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للرجال التي ستشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة أن تقام في العام 2027.