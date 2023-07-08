الاستقلال والنصر ينشدان الفوز في مواجهتهما بدوري المحترفات

مهند جويلس

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تختتم، اليوم، منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023، من خلال مواجهة فريقي الاستقلال والنصر عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.ويتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن تحسين رصيدهما النقطي، إذ يسعى النصر إلى تأمين المركز الرابع من أجل المشاركة ببطولة كأس الأندية النسوية "الأردن والسعودية"، وذلك بعد جمعه 6 نقاط خلال الجولات الماضية، فيما يقبع الاستقلال بالمركز الخامس وبرصيده نقطة واحدة، حيث لا يضمن له المشاركة بالبطولة الخارجية سوى تحقيق الفوز في المبارتين المتبقيتين له بمرحلة الإياب، مع انتظار النتائج الأخرى.وأقيمت عند ساعة متأخرة من مساء أمس، المواجهة الأولى لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي الاتحاد وعمان اف سي، فيما يخضع فريق الأرثوذكسي للراحة في الجولة الحالية.وبالعودة إلى المباراة التي جمعت الفريقين في مرحلة الذهاب، فإن المستوى كان متكافئا إلى حد بعيد، إلا أن النصر استطاع في نهاية المطاف بتسجيل فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وظهر فريق النصر بصورة مغايرة في لقاء وحيد بمرحلة الإياب، وحقق من خلاله الفوز على المتصدر الاتحاد بهدف وحيد، وذلك بعد أن استبدل محترفتيه المصريتين شروق سيد ومروة طلعت، بلاعبتين من غانا، وبرزت على وجه التحديد فريدريكا توركودزور، التي قدمت أوراق اعتمادها في أول ظهور لها، بتسجيلها الهدف الوحيد أمام الاتحاد.ويتطلع المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم أكثر على سلم الترتيب، خصوصا بعد أن أظهر الفريق قدرته على تقديم مستويات ونتائج أفضل من تلك التي قدمها في المرحلة الأولى من عمر البطولة.ومن المتوقع أن يبدأ النصر بتشكيلة مكونة من سوزان أبو قرق، هيا خليل، سناء مفلح، رنيم داود، نور المشايخ، ميسم الأقطش، رزان الزاغة، تحرير القواسمة، حمدية نوهو، مايا عويسات وفريدريكا توركودزور.وعلى الطرف الآخر، يأمل الاستقلال بتحقيق الفوز ولا شيء سواه، وتسجيل أول فوز له في الموسم الحالي، علما بأن انتصاره الوحيد في البطولة الماضية من "المحترفات" جاء على حساب النصر.وتنظر المديرة الفنية لفريق الاستقلال سارة الشهابي للقاء اليوم ببالغ الأهمية، حيث تدرك أن استعادة الثقة مهمة للفريق في الجولة الحالية، بحثا عن تعزيز حظوظه في اقتحام المربع الذهبي في الجولات المقبلة.ومن المنتظر أن تدفع الشهابي بتشكيلة مكونة من جود العبادي، علا عوض، جود قدورة، ليان اعبيد، ياسمين الأجرب، نور أحمد، جنى القبج، أسيل الخواجه، جنفير كنكام، أفنان حماد وسارة كمباز.