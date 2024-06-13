 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاستقلال يلتقي الحسين والنصر يواجه عمان اف سي بـ"المحترفات"

جانب من مواجهة سابقة بين عمان اف سي والنصر - (من المصدر)
جانب من مواجهة سابقة بين عمان اف سي والنصر - (من المصدر)
عمان- تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الذهاب بدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2024، من خلال إقامة مباراتين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
ويلتقي الاستقلال نظيره الحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه النصر نظيره عمان اف سي عند الساعة الثامنة مساء.
ويدخل الاستقلال المواجهة أملا بتسجيل فوز يمكنه من تحسين مركزه على سلم الترتيب، والعودة لسكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين، علما بأن نقاطه الثلاث حضرت من الفوز الوحيد الذي حققه في الجولة الافتتاحية على حساب الأرثوذكسي. 
ويعتمد المدير الفني لفريق الاستقلال منير أبو هنطش في خياراته الأساسية على كل من: جود العبادي، علا عوض، ليان اعبيد، سبأ الصقور، ريتال الشوبكي، أريام الزهيري، ياسمين الأجرب، صافيا أدونجو، ملاك خضراوي، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.
ويسعى فريق الحسين إربد تحت قيادة المدرب عدي 
بطاينة، في إظهار صورة مغايرة عن التي ظهر بها الفريق في الجولتين الماضيتين، ما جعلته يتلقى خسارتين ثقيلتين، ليقف عند الـ3 نقاط التي حصل عليها الفريق في الجولة الافتتاحية هو الآخر، في ظروف مشابهة لظروف منافسه الاستقلال.
ومن المتوقع أن يواصل بطاينة اعتماده في قائمته الأساسية على كل من: ديانا الجولاني، شارلوت الأبيض، رحمة أبزاخ، زينب عبيدات، أسيل الخواجه، رانيا سلامة، عزيزة الحايك، تولين شويات، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من، مروان إسماعيل حكما للساحة، المساعد الأول هيا المجالي، المساعد الثاني عبد الكريم الشطي، وأمل صباح حكمة رابعة.
وفي المواجهة الثانية، يمني فريق النصر النفس بتسجيل  نقطة الأولى له في الموسم الحالي، حيث تعرض لنتيجة الخسارة في جميع المواجهات التي خاضها الموسم الحالي، ما جعله متذيلا للترتيب من دون أي نقطة.
ويعول المدير الفني لفريق النصر عبد الفتاح الشدفان في قائمته الأساسية على كل من: سوزان أبو قرق، عليا حسن، سناء مفلح، روبي موسى، تمارا أحمد، شهد عبد الحليم، أنفال الصوفي، سارة الطميزي، ختام شقير، لونا المومني ومايا عويسات.
وعلى الطرف المقابل، تنتظر عمان اف سي مهمة سهلة على الورق من أجل الوصول للنقطة التاسعة ومواصلة مطاردة المتصدر، حيث يبحث المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري، عن تسجيل فوز جديد يعكس مدى تحضيرات الفريق الجدية في المرحلة الماضية، وأفضلية عدد من لاعباته بمختلف المراكز.
ويعتمد حكمري في القائمة الأساسية على كل من بياتريس نكيتيا، منى الصاحب، كونستانس أشيا، هيا خليل، رند أبو حسين، ماسا زيادة، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، بانه البيطار وتالا البرغوثي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من، إسراء مبيضين حكمة للساحة، المساعد الأول إسلام العبادي، المساعد الثاني عنود محيسن، ومرح حسون حكمة رابعة.
وأقيمت أمس المباراة الأولى لحساب الجولة الرابعة، حيث التقى الاتحاد مع الأرثوذكسي على الملعب نفسه.
ومن الجدير بالذكر، أن دوري المحترفات يقام على 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، بحيث يشارك في البطولة 6 فرق، ويخوض كل فريق 15 مباراة، على أن يتوج باللقب الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط.
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