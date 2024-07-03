 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاستقلال يلتقي عمان اف سي والأرثوذكسي يواجه الحسين بدوري المحترفات

لاعبة الاستقلال ريتال الشوبكي تمرر الكرة في مواجهة عمان اف سي بمرحلة الذهاب - (من المصدر)
لاعبة الاستقلال ريتال الشوبكي تمرر الكرة في مواجهة عمان اف سي بمرحلة الذهاب - (من المصدر)
عمان- تختتم اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفات لكرة القدم بمواجهتين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي الاستقلال مع عمان اف سي عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الحسين إربد عند الساعة التاسعة مساء.اضافة اعلان
وأقيمت أمس، أولى مباريات الجولة من خلال مواجهة الاتحاد متصدر الترتيب وبالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة قبل اللقاء، بمتذيل الترتيب فريق النصر وبنقطة وحيدة.
وتتوقف عجلة دوري المحترفات حتى 25 من الشهر الحالي، نظرا لوجود فترة توقف دولية، حيث من المنتظر أن يقيم منتخب السيدات معسكرا داخليا، بعد إلغاء بطولة الأرز الدولية للسيدات، والتي كانت من المقرر أن تقام في لبنان الفترة المقبلة، ومحاولة المنتخب  البحث عن مباريات ودية بديلة.
ويبحث الاستقلال عن تصحيح مساره في البطولة، بعد خسارته في الجولة الماضية على يد الأرثوذكسي برباعية نظيفة، وتراجعه للمركز الخامس وقبل الأخير على سلم الترتيب وبرصيد 6 نقاط من فوزين و4 خسائر، علما بأنه خسر من المنافس ذاته بمرحلة الذهاب بهدف وحيد.
ويعتمد مدرب الفريق منير أبو هنطش في تشكيلته الأساسية على كل من: جود العبادي، علا عوض، نتالي المصاروة، ليان اعبيد، سبأ الصقور، ريتال الشوبكي، صافيا أدونغو، ياسمين الأجرب، مينيجل أندوه، ديما وديان وفيرونيكا أبيا. 
ومن جهته، يتطلع عمان اف سي إلى تحقيق الفوز أملا بالبقاء في دائرة المنافسة، عقب خسارته في افتتاح مرحلة الإياب على يد الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف، واستمراره بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، وهو ما يجعله حذرا بفقدان أي نقطة في حال أراد الفريق مواصلة مطاردة المتصدر.
ومن المتوقع أن يواصل مدرب الفريق أحمد حمكري في الاستمرار بقائمته الأساسية على كل من: باتريسيا نكيتيا، رند أبو حسين، هيا خليل، أشيا كونستانس، ليان عجارمة، ماسا زيادة، جوسي لاربي، منى الصاحب، سيما اللهيمق، تالا برغوثي وبانه البيطار.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد بدارنة حكما للساحة، المساعد الأول إسلام العبادي، المساعد الثاني عماد عاكف، ورزان غيث حكمة رابعة.
وفي اللقاء الثاني، يتطلع الأرثوذكسي إلى تحقيق فوز جديد يؤكد  خلاله صحوة الفريق في مرحلة الإياب، ومحاولة البقاء في مراكز المقدمة، نظرا للأسماء والأهداف التي يمتلكها المدير الفني سالم القرا، حيث سيواصل محاولاته في التقدم للأمام بحثا عن المنافسة، علما بأنه فاز على الحسين في مرحلة الذهاب برباعية نظيفة، ويملك 9 نقاط في رصيده.
ويعتمد القرا على كل من: فوستينا نايمكواي، لما العمري، سلوى خليل، لوجين البطوش، نور المشايخ، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، جنان سعيد، ناومي أنيما، سارة عامر ورحمة جافارو.
وبدوره، يسعى الحسين إربد تحت قيادة المدرب عدي بطاينة، إلى زيادة رصيده النقطي ومحاولة إيقاف تقدم منافسه، بحثا عن التقدم عليه بالترتيب، وتأمين موقفه في دوري المحترفات، حيث يملك 7 نقاط حتى الآن، وهو الفريق الوحيد الذي لا يملك لاعبات أجنبيات في صفوفه.
ويعول بطاينة في خياراته الأساسية على كل من: ديانا الجولاني، ملاك موسى، رحمة أبزاخ، رانيا سلامة، أسيل الخواجة، زينب عبيدات، عزيزة الحايك، تولين شويات، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من أمل صباح حكمة للساحة، المساعد الأول بيان بكيرات، المساعد الثاني مجد كافيه، وبكر هباهبه حكما رابعا.
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