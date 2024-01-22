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الاصابة تبعد الروابدة عن صفوف المنتخب الوطني في كأس آسيا

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نور الروابدة

يغيب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة عن المنتخب في صفوف كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد تعرضه للإصابة.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في الدوحة ان الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، أظهرت إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 – 4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.

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ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة البحرين عند الـ 2:30 عصر الخميس المقبل، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023.وأجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم الاثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة. يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، ثم البحرين 3، وماليزيا دون نقاط. 

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