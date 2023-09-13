الاميرة سارة بنت فيصل تجتمع بالبعثة الاردنية المشاركة بالأسياد

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عمان - الغد-اجتمعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022 ) اليوم الأربعاء، بأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة المقبلة.وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 23 أيلول المقبل وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يُمثلون 45 دولة.وأكدت سمو الأميرة سارة على ثقتها باللاعبات واللاعبين الذين سيمثلون الأردن في آسياد هانغتشو وتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور الرياضة الأردنية، مشيدة بجهود للمنتخبات الوطنية المشاركة خلال الفترة الماضية.بدورها أعربت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد عن تقديرها للجهود التي بذلت من قبل الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبات واللاعبين طيلة الفترة الماضية خلال الاعداد للدورة الآسيوية.وتتكون البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية من وفد يضم (79) لاعبةً ولاعباً يُمثلون 15 رياضة هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.وتعد المشاركة الأردنية في الصين هي التاسعة، بعد أن بدأ مشواره في دورات الألعاب الآسيوية في سول عام 1986، حصد خلالها الأردن في 8 نسخ 45 ميدالية؛ منها 5 ذهبيات و16 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية.